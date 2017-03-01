Россиян лишат новых праздников

В Госдуме прокомментировали инициативу о переносе празднования Дня защитника Отечества на лето. По словам представителя "Единой России" Андрея Исаева, перечень памятных дат в России на сегодняшний день окончательно сформирован.

Замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности подчеркнул, что депутаты регулярно выдвигают инициативы о переносе существующих праздников и создании новых. По мнению Андрея Исаева, на этом надо остановиться и оставить перечень праздничных дат в том виде, в каком он существует сейчас, пишет Lenta.ru.

Парламентарий добавил, что список памятных дат окончательно устоялся после учреждения Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Он подчеркнул, что существовавший раньше День национального примирения и согласия не прижился.

По мнению Исаева, даже если законопроект о переносе Дня защитника Отечества будет принят, россияне по традиции все равно будут отмечать его в феврале. "Народ будет продолжать это праздновать. Как, например, празднуют старый Новый год", – сказал он.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой перенести празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа. По его мнению, нынешнее торжество не является национальным. В связи с этим Сухарев предложил вместо Дня защитника Отечества отмечать дореволюционный праздник День памяти русского воинства.