Россиянам дадут дополнительный отпуск
Речь идет о необходимости введения в коллективный договор или локальный нормативный акт списка должностей с ненормированным рабочим днем, а также примерного перечня случаев, когда работники должны трудиться сверхурочно. Депутаты предложили запретить ненормированный рабочий день для некоторых категорий граждан. Эта норма коснется беременных сотрудниц и несовершеннолетних. Кроме того, работающим сверхурочно могут дать дополнительный отпуск, сообщает "Газета.ru".
В тексте законопроекта оговаривается и максимальное количество переработок в год. Если инициативу одобрят, всем категориям граждан нельзя будет трудиться сверхурочно больше 120 часов в год.
Напомним, что исполнением трудовых норм озаботились в Министерстве труда и социальной защиты России. Там предложили вернуть надзорным органам права следить за порядком предоставления отпусков и определением трудового стажа.
Как писали Dni.Ru, в ведомстве хотят объединить советские нормы и действующее законодательство. Представители Минтруда попросили правительство дать время до 1 января 2019 года для исправления ошибок и отложить вступление в силу поправок на тот же срок.
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