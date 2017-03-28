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Общество

Россиянам дадут дополнительный отпуск

Кадр из фильма "На море"
На рассмотрение депутатов Госдумы был внесен законопроект, предполагающий внесение изменений в положения о ненормированном рабочем дне. Если инициатива будет одобрена, трудолюбивые россияне получат дополнительный отпуск.
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Речь идет о необходимости введения в коллективный договор или локальный нормативный акт списка должностей с ненормированным рабочим днем, а также примерного перечня случаев, когда работники должны трудиться сверхурочно. Депутаты предложили запретить ненормированный рабочий день для некоторых категорий граждан. Эта норма коснется беременных сотрудниц и несовершеннолетних. Кроме того, работающим сверхурочно могут дать дополнительный отпуск, сообщает "Газета.ru".

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В тексте законопроекта оговаривается и максимальное количество переработок в год. Если инициативу одобрят, всем категориям граждан нельзя будет трудиться сверхурочно больше 120 часов в год.

Напомним, что исполнением трудовых норм озаботились в Министерстве труда и социальной защиты России. Там предложили вернуть надзорным органам права следить за порядком предоставления отпусков и определением трудового стажа.

Как писали Dni.Ru, в ведомстве хотят объединить советские нормы и действующее законодательство. Представители Минтруда попросили правительство дать время до 1 января 2019 года для исправления ошибок и отложить вступление в силу поправок на тот же срок.

Автор: Евгений Мышко28 марта 2017, 07:58

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