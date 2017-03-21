Медведев повысил пенсии россиян

Российских пенсионеров ждет очередное повышение. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%.

Предыдущая индексация состоялась в феврале – тогда выплаты неработающим пенсионерам выросли на 5,4% в соответствии с фактическим уровнем инфляции.

В связи с этим с 1 апреля будут повышены пенсии военнослужащих, служивших по призыву, членов их семей, ветеранов Великой Отечественной войны, россиян, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Также вырастут пенсии граждан, пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф, и членов их семей, пенсии летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам.

Очередная индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек. Средний размер выплат увеличится на 129 рублей – после повышения они составят восемь тысяч 774 рубля.

Между тем в России последние годы активно обсуждается тема повышения пенсионного возраста. Последнее заявление на этот счет сделал 16 марта президент России на съезде РСПП. Он сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста – тонкий и чувствительный, требует неспешного подхода, однако и по нему необходимо принимать своевременные решения.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее заявлял, что в 2017 году решения о повышении пенсионного возраста не будет.