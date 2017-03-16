Россиян ограничат в правах на пенсию

Реформа Минфина и Центробанка ограничивает будущих пенсионеров в правах на накопленную сумму. Разрабатываемый индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) предусматривает только пожизненную выплату.

Взаимоотношения между гражданами и негосударственными пенсионными фондами будут регулироваться в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект по формированию ИПК. Новая концепция предполагает только бессрочную выплату. "Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но не менее пяти лет, или пожизненно", – пояснили авторы законопроекта.

Принципиальное отличие ИПК от существующей программы в том, что выбора порядка выплат при добровольном пенсионном страховании у граждан не останется. При действующей системе жители России имеют право самостоятельно решать, когда и каким образом они будут получать деньги из НПФ после выхода на пенсию.

"Выплаты по ИПК будут осуществляться параллельно с существующими накоплениями, при их наличии и по тем же правилам", – отмечается в концепции проекта. Авторы документа указали, что предполагаемый срок бессрочных выплат будет установлен с учетом возраста дожития. Иначе говоря, НПФ станет рассчитывать размер пенсии исходя из того, что она будет необходима пожилым гражданам на протяжении 20 лет (в 2021-м этот показатель планируют поднять до 21,5 года).

МЭР рассматривает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов в систему (ИПК) — Экономист (@0economist) 10 марта 2017 г.

Однако эксперты отметили, что документ не учитывает разницу в продолжительности жизни людей разного пола. Средняя продолжительность жизни мужчин по достижении 60 лет составляет 16 лет, а женщин, вышедших на пенсию в 55 лет, – более 25,5 года. Выплаты с учетом возраста дожития выгодны для слабого пола, но потенциально лишают части пенсии мужчин.

"Накопительная пенсия одинакова по периоду выплаты и для мужчин, и для женщин, несмотря на то, что продолжительность жизни у них разная. Если пенсии будут выплачиваться гражданам на основании индивидуального пенсионного договора, как будет в случае ИПК, такие различия должны учитываться", – заявил исполнительный директор НПФ "САФМАР" Евгений Якушев.

Лайфхак:

1) Пьёшь палёную водку;

2) Слепнешь;

3) Оформляешь инвалидность;

4) Пожизненная пенсия в любом возрасте! — Саша Лушин (@sacha_lushin) 6 марта 2017 г.

При пользовании ИПК пенсионер, как и при действующей системе, сможет забрать оставшуюся в НПФ сумму целиком, если размер накоплений будет менее 5% от первоначального. Также граждане получат право на частичную досрочную выплату пенсий при особых обстоятельствах, таких как потеря кормильца, но в таком случае пособие может облагаться НДФЛ.

Недавно ректор Российской академии госслужбы при президенте России Владимир Мау предложил отказаться от пенсий, заменив их адресными социальными выплатами. По его словам, граждане не должны полностью полагаться на государство – пособия необходимо выплачивать тем, кто не может прожить на собственные сбережения или финансовую поддержку семьи.