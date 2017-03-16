Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода.

Глава государства отметил, что в отношении повешения пенсионного возраста нельзя затягивать. По нему необходимо принимать своевременные решения.

Путин озвучил свою позицию по данному вопросу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Один из моих коллег говорил о реформе пенсионной системы. Он говорил, вы куда этих людей денете? Так они хоть на пенсию пойдут, а в этом случае что? А так что, если повысить возраст? Это тоже очень вопрос чувствительный, тонкий, требует неспешного подхода", – цитирует Путина РИА Новости.

Отметим, сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в нашей стране продолжается не первый год.

Помимо вопроса о реформе пенсионной системы российский лидер прокомментировал ситуацию в экономике страны в целом. Президент заявил, что период ее адаптации к новым условиям прошел. "В период экономической нестабильности мы не упускали из виду долгосрочные планы развития. Сейчас, когда период адаптации экономики к новым условиям практически завершен, эти задачи становятся ключевыми", – сказал Путин.

Он заверил, что на рубеже 2019-2020 годов темпы роста российской экономики должны опережать мировые. Кроме того, наша страна, по словам Владимира Путина, вышла на траекторию устойчивого снижения инфляции.

С начала года по 13 марта цены выросли на 0,9%. Отмечается, что текущие значения инфляции ниже прогнозов Центробанка России.