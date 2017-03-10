Россиян заставят самостоятельно копить на пенсию
Разработку программы подтвердили сразу пять федеральных источников, сообщает газета "Ведомости". По предварительным расчетам, нежелание откладывать часть зарплаты в ИПК обернется ставкой по НДФЛ в 15%, а перечисление в программу 10% доходов снизит этот налог до 10%. Если откладывать 4% заработной платы, НДФЛ останется на привычном уровне – 13%.
Обсуждение пока не вышло за рамки ведомства, но один из информаторов заявил, что идея понравилась зампреду правительства Игорю Шувалову. Впрочем, официального предложения от Минэкономразвития там пока не получали.
В Центробанке сообщили, что не в курсе инициативы ведомства, но при необходимости готовы ее рассмотреть. В Министерстве финансов отказались от комментариев. Остается неясным, войдет ли эта налогово-пенсионная идея в план действий кабмина до 2025 года, который поручил доработать глава правительства Дмитрий Медведев.
На справку 2 ндфл без слёз не взглянешь ._____.— единорог с козлом (@Sasha_KEKS) 28 февраля 2017 г.
Член экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что в случае одобрения предложения Минэкономразвития пострадают самые необеспеченные. Откладывать на пенсию этим гражданам, по сути, нечего, а вот налоговая нагрузка на них возрастет ощутимо.
Вопрос о будущем пенсии в последнее время стоит достаточно остро. Ректор Российской академии госслужбы при президенте России Владимир Мау 9 марта предложил заменить пенсионные выплаты пособиями для неимущих. По его мнению, состоятельные люди должны заботиться о своем будущем, а не ждать помощи от государства. Когда субсидии станут адресными и более крупными, на них "можно будет нормально жить".
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