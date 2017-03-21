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Экономика

Россиян обременят двумя новыми налогами

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В России хотят ввести два новых налога. С 2019 года предлагается вернуть налог с продаж, который должен стать альтернативой инициативе Минфина поднять ставку НДС до 22%. Кроме того, облагаться подоходным налогом будут полученные, но неоплаченные услуги связи, ЖКХ, банков, перешедшие в разряд безнадежных долгов.
прочитано 22600 раз

Введение налога с продаж, который действовал в России, но был отменен из-за недовольства бизнеса, обсуждает правительство. Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм. Отмечается, что ввести налог с продаж стало значительно легче с появлением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн.

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Как пишет "Газета.ru", инициатива еще плохо просчитана. На официальных межведомственных совещаниях она не прорабатывалась, но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.

Также налогом будут облагаться долги за поставленные услуги. Такую практику уже вводят операторы связи, направляя в налоговую службу данные о должниках. "Полученные, но неоплаченные услуги связи по истечении срока давности признаются получением экономической выгоды пользователем", – сообщил своим клиентам "Ростелеком".

Аналогичное уведомление получили клиенты "ВымпелКома" и "МегаФона", сообщает РБК. "Согласно налоговому законодательству, списание безнадежной задолженности по полученным работам, услугам и поставленным товарам физического лица признается его доходом и подлежит обложению НДФЛ. ​Сейчас мы организуем процесс информирования физических лиц о списании их задолженности", – пояснил представитель оператора связи.

Автор: Алёна Нестерова21 марта 2017, 08:22

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