Россиян обременят двумя новыми налогами
Введение налога с продаж, который действовал в России, но был отменен из-за недовольства бизнеса, обсуждает правительство. Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм. Отмечается, что ввести налог с продаж стало значительно легче с появлением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн.
Как пишет "Газета.ru", инициатива еще плохо просчитана. На официальных межведомственных совещаниях она не прорабатывалась, но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.
Также налогом будут облагаться долги за поставленные услуги. Такую практику уже вводят операторы связи, направляя в налоговую службу данные о должниках. "Полученные, но неоплаченные услуги связи по истечении срока давности признаются получением экономической выгоды пользователем", – сообщил своим клиентам "Ростелеком".
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Аналогичное уведомление получили клиенты "ВымпелКома" и "МегаФона", сообщает РБК. "Согласно налоговому законодательству, списание безнадежной задолженности по полученным работам, услугам и поставленным товарам физического лица признается его доходом и подлежит обложению НДФЛ. Сейчас мы организуем процесс информирования физических лиц о списании их задолженности", – пояснил представитель оператора связи.
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