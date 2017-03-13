С зарплатами в конвертах будут бороться повышением налогов

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил повысить ставку НДС до 22%. Он объяснил свою инициативу ростом теневой экономики, так как многие граждане получают зарплаты в конвертах.

Антон Силуанов выступил с соответствующей инициативой 13 марта на налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей. Он отметил, что в ведомстве "считают возможным" понизить совокупную ставку страховых взносов за счет переноса нагрузки на косвенные налоги.

"Мы видим, что чем больше мы повышает ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда", – заявил Силуанов.

Он считает, что предлагаемый им уровень налога является "нейтральным для бюджета". "Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость", – цитирует министра РБК.

Также глава ведомства предложил сохранить льготы по уплате НДС для определенных отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, медицина, образование, и для финансового сектора. "Единственное, для кого это может дать дополнительную нагрузку — это те отрасли, которые сегодня работают в серую, которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги", – заявил он.

Антон Силуанов признал, что подобные меры имеют и негативную сторону. "Мы можем получить вклад в инфляцию, может быть, чуть больше 2%. Это будет разовое увеличение", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, в феврале чиновники обсудили возможное уравнение страховых взносов и НДС на уровне 21%. При этом в Минфине предлагали снизить первую ставку только за счет взноса в Пенсионный фонд.