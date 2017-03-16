В России хотят ввести "налог на здоровье"

По итогам обсуждения подготовленной Минздравом России новой антитабачной концепции Общественная палата рекомендовала ввести "налог на здоровье". Платить его должны будут производители табачной продукции.

Всемирная организация здравоохранения сопоставила стоимость пачки сигарет одной марки в разных странах и размер взимаемых с нее налогов. Выяснилось, что у нас производители вредного товара платят низкие налоги, потому что в России пачка сигарет стоит дешевле всего.

Особенно сильная разница в этом отношении у нас с европейскими странами. Так, в нашей стране с пачки сигарет совокупно платится налогов 47,6%, в Израиле – 84,3%, в Великобритании – 82,2%, во Франции – 80,3%, в Германии – 72,9%.

В связи с этим "налог на здоровье" предложил ввести в России председатель Координационного совета по защите граждан от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости при Общественной палате Султан Хамзаев. Он считает, что для табачников поначалу необходимо установить 70-процентный совокупный налог, передает Rg.ru. В дальнейшем величину сбора предлагается повысить.

Как в Корее наглядно показывают вред от курения pic.twitter.com/HBGWcwL6ZW — Ahmerova Lyubov (@AhmerovaLyubov) 11 марта 2017 г.

Поступившие в бюджет деньги, считает Хамзаев, нужно тратить разумным, целевым образом – например, на мероприятия, снижающие потребление табака, а также на популяризацию здорового образа жизни и спорта.

Добавим, что, как выяснили эксперты, повышение цен на сигареты на 10% дает почти такое же снижение числа курильщиков.