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Экономика

Чем грозит налоговая проверка

Фото: GLOBAL LOOK press
В налоговых инспекциях существуют отделы предпроверочного анализа (ППА). Задачей этих отделов является отбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок и сбор доказательственной базы. Что делать, если вашей компанией заинтересовались в ППА?
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Случай из практики

Александр – собственник компании, поставляющей запасные части для транспортной организации. В его компанию поступило не совсем обычное уведомление из налоговой инспекции о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в инспекцию для дачи пояснений. Что интересно, в этом уведомлении не были указаны ни дата, ни время, установленные для явки налогоплательщика для дачи пояснений, но запрашивались документы (вне рамок проведения камеральной или выездной проверок о всей хозяйственной деятельности компании) за предыдущие 3 года по 12 пунктам, и был предложен срок для представления документов – 10 дней. 

Инспекция в своем уведомлении при истребовании документов вне рамок проверок ссылалась на подпункт 4 пункта 1 статьи 31 и пункт 1 статьи 82 Налогового Кодекса Российской Федерации. Эти нормы позволяют налоговому органу вызывать налогоплательщика для дачи пояснений в рамках проведения налогового контроля. Но запрос документов, (а не вызов налогоплательщика для дачи пояснений), должен осуществляться по требованию о предоставлении документов определенной формы, установленной приказом ФНС.

Сразу  стало ясно: компанией Александра заинтересовался отдел предпроверочного анализа (ППА) налоговой инспекции, который начал собирать информацию по компании Александра еще до проведения проверки.

Что такое ППА

В налоговых инспекциях существуют отделы предпроверочного анализа (ППА). Задачей этих отделов является отбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок и  сбор доказательственной базы. Он осуществляется фактически еще до начала выездной налоговой проверки (ВНП), чтобы выездные проверки были результативнее.

Связано это с тем, что налоговые органы не могут проверить  сразу всех налогоплательщиков. Например, на учете у одной территориальной инспекции в Москве стоит около 70-100 тыс. компаний, при этом в план на один квартал в среднем попадает примерно 15-25 компаний.

Отделы предпроверочного анализа, камеральные отделы и выездные отделы активно обмениваются между собой информацией, собранной на конкретного налогоплательщика. И для решении своих задач отдел ППА активно использует закрытые для налогоплательщика информационные программные ресурсы, в которых аккумулируется  вся попадающая в различные структуры ФНС  информация о конкретных юридических лицах, физических лицах, ИП – например, различные базы, рейтинги.

Согласно действующему налоговому законодательству отделы ППА, в отличие от выездных  и камеральных отделов инспекции,  имеют неограниченный срок  для проведения аналитических  мероприятий. Это дает возможность  проводить глубокий и качественный анализ деятельности заинтересовавшего налоговый орган налогоплательщика.

Фото: GLOBAL LOOK press

Кто может заинтересовать аналитиков отдела ППА

Налоговую инспекцию интересуют компании с имуществом, с активами – то есть те компании,  которым можно не только доначислить налоги, но и взыскать их за счет имущества, если денежных средств на счетах будет недостаточно для погашения недоимки по налогам.

Также последняя практика показывает, что налоговый орган интересуют компании, имеющие холдинговый критерий, оффшоры.

Есть еще ряд причин, по которым компания может привлечь к себе внимание отдел ППА:

– сотрудничает с недобросовестными  контрагентами (так называемыми "техническими компаниями", "фирмами-однодневками"),

– имеет низкую налоговую нагрузку, например: для компаний розничной торговли такая нагрузка в 2015 году составляла  3,7%, для оптовой торговли – 2,4%,

– отражает в налоговой отчетности убытки на протяжении двух и более лет,

– заявляет в налоговой отчетности значительные суммы налоговых вычетов  по НДС,

– опережает темп роста расходов над темпом роста доходов по данным налоговой отчетности,

– выплачивает заработную плату ниже среднеотраслевого уровня в регионе,

– неоднократно приближается к предельному значению установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы,

– строит свою финансово-хозяйственной деятельность на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками без наличия разумных экономических  причин,

– не представляет пояснений на уведомления налогового органа,

– частые вызовы на комиссии в налоговую инспекцию.

Наличие одного или нескольких из перечисленных оснований  не означает, что компанию в обязательном порядке посетят представители налоговой инспекции с проверкой, но вероятность такого визита при наличии у компании этих оснований увеличивается, и чем их больше, тем выше шанс попасть в план выездных проверок.

По каким признакам можно определить, что  компанией интересуется отдел ППА

Если в отношении организации проводится  предпроверочный анализ, то его признаками являются:

Направление налоговым органом запросов  в банк, истребование расширенных выписок по счетам за последние 2-3 года. Если с банком поддерживаются хорошие взаимоотношения, то об этом может поступить  информация из банка.

Компания получает требования о предоставлении документов (информации), при этом глубина запроса сведений и информации -  2-3 года. Или инспекцией запрашивается информация по конкретным сделкам.

Участились вызовы руководителя или главного бухгалтера компании  на комиссии в налоговый орган:  "по легализации налоговой базы", "убыточные комиссии", "зарплатные комиссии" и др.

Контрагенты компании получают требования о предоставлении документов и пояснений по взаимоотношениям с компанией. Если глубина запроса сведений 2-3 года, то скорее всего такой запрос связан с  предпроверочным анализом.

Руководителя, главного бухгалтера компании вызывают на допрос в инспекцию для получения информации по конкретным сделкам.

Компания получает уведомления из инспекции о выявлении несоответствий данных в книгах покупок и книгах продаж налогоплательщика с информацией, полученной  от его контрагентов.

В организацию приходят уведомления из инспекции о  вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в инспекцию для дачи пояснений, которым запрашиваются документы за три года.

В компанию поступают запросы из правоохранительных органов, связанные с выявлением и расследованием преступлений, предусмотренных статьями 159,199 УК РФ и другими статьями экономической направленности. Например, запрос из МВД о предоставлении информации по сделкам с контрагентом.

Если вы отмечаете у себя хотя бы два пункта из списка, стоит обратиться юристам по налоговому праву – и чем раньше, тем лучше.

Фото: GLOBAL LOOK press

К сведению

В 2015-2016 годах вслед за кризисными явлениями в экономике и  недостаточности бюджетных средств,  последовало усиление налогового контроля. Налоговые инспекции стремятся к более результативным проверкам. Исходя из своего опыта, мы можем сказать:  если ранее – в 2013-2014 годах минимальные суммы доначислений по результатам выездных налоговых проверок в московском регионе были в среднем на уровне 5 млн. рублей, то в 2015-2016 гг.  минимальный уровень доначислений по итогам выездных проверок в г.Москве  повысился, и составил  в среднем 10-15 млн. рублей.

В 2017 году минимальные доначисления  по результатам выездной налоговой проверки в г.Москве  предполагаем будут еще больше - на уровне 20 млн. руб. То есть, если в московскую компанию придет выездная налоговая проверка в этом году, то без доначислений на сумму 20 млн. рублей она  не уйдет.

Увеличилось и количество проведенных проверок. По информации, которой мы располагаем исходя из нашей личной практики: если ранее – год назад,  один сотрудник отдела выездных проверок вел  по 3-4 проверки в квартал, то сейчас тот же проверяющий  в среднем ведет 6 выездных проверок одновременно. То есть общее количество выездных проверок налогоплательщиков, например, в Москве увеличилось в два раза.

Материал подготовлен совместно с ведущим юрисконсультом Департамента правового сопровождения бизнеса КСК групп Н. Жуковой.


Автор: Федор Лопырев20 марта 2017, 17:40

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