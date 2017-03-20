Почему в России такие маленькие зарплаты

Бывший замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев рассказал, почему в России очень маленькие зарплаты. Он отметил, что в стране очень низкая эффективность труда.

Алексей Ведев заявил, что в 55 странах мира доля фонда оплаты труда в добавленной стоимости очень высока. Следовательно, по словам эксперта, в России крайне велики издержки на труд, передает Lenta.ru.

"У нас зарплаты маленькие, а производительность труда на 30-40% ниже, чем эти зарплаты. Но факт есть факт – даже при таких низких зарплатах эффективность труда у нас очень низкая. Получается порочный круг: и зарплаты низкие, и работа плохая", – пояснил экономист.

Он подчеркнул, что в России впервые за 25 лет снизился уровень реальных доходов населения. Игроки торгового рынка не могут сильно повысить цены на продукцию, поскольку это обернется падением спроса из-за отсутствия денег у граждан.

"Мы сейчас сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, когда в кризис фиксируется исторический минимум безработицы. Это то, что вы ни в одном учебнике макроэкономики не встретите, – добавил Ведев. – Первая реакция бизнеса на кризис – увольнение сотрудников. У нас – исторический минимум".

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А, список этих россиян можно озвучить? — Nina (@nina_ninysha) 16 марта 2017 г.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец высказалась о бедности россиян. "Это уникальное явление вообще в социальной сфере – работающие бедные. У нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей", – заявила она.

