Богатые россияне получают в 15 раз больше бедных

Зарплаты богатых россиян в 15 раз превышают ежемесячный доход их бедных соотечественников. По данным Минтруда, это все еще больше, чем аналогичные показатели в развитых странах.

Разрыв в оплате труда богатых и бедных россиян слегка уменьшился по сравнению с 2000-ми годами. Тем не менее он все еще значительно больше, чем в развитых государствах, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

В 2000 году соотношение между десятью процентами самых богатых россиян и такой же долей самых бедных составляло один к тридцати, а в 2015-м – один к пятнадцати. В 2016 году разрыв, по словам Топилина, немного сократился. Однако конкретных цифр министр не назвал.

"Но и один к пятнадцати – это, я считаю, очень много. В развитых странах гораздо меньше дифференциация, с семи до десяти", – цитирует главу Минтруда "Лента.ру". По словам Топилина, в его ведомстве работают над тем, чтобы сократить этот разрыв, в частности, в бюджетном секторе.

Напомним, 14 марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что бедность в России уникальна – это бедность работающего населения. "Это уникальное явление вообще в социальной сфере – работающие бедные. У нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей", – отметила вице-премьер.

Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала Голодец. "Коллеги, о какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие деньги?" – сказала вице-премьер.

"С 1 января МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1 июля будет повышен до 7800 рублей – даже выпускник школы имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату", – сказала Голодец. Вице-премьер считает, что с компаниями, в которых работники получают низкую зарплату, необходимо предметно обсуждать ее повышение.