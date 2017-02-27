Голодец: Минимальную зарплату получают 5 миллионов россиян

Вице-премьер Ольга Голодец пожаловалась на низкий показатель минимального размера оплаты труда (МРОТ). По ее словам, такой доход имеют порядка пяти миллионов россиян. "Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работают 4,9 миллиона человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума", – цитирует Голодец сайт "Комсомольская правда".

Вице-премьер уверена, что МРОТ необходимо поднять на более высокий уровень. Так удастся дать толчок экономике и производству, заявила политик во время выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

