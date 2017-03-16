Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц.

Несмотря на внушительную сумму, некоторые пилоты-иностранцы ушли из "Аэрофлота" из-за курса валюты. Но большинство сотрудников устраивает такая зарплата.

Кроме того, Савельев отметил, что пилоты получают не только зарплату, но и надбавки за совершенные полеты. Помимо этого, всем сотрудникам индексируют оклады, когда в компании отмечается прибыль, передает Life.ru.

Как писали Dni.ru, зарплаты богатых россиян в 15 раз превышают ежемесячный доход их бедных соотечественников. Это все еще больше, чем аналогичные показатели в развитых странах.

Средняя заработная плата в России в 2016 году составила 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек. Отметим, с 1 января МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1 июля будет повышен до 7800 рублей.

Напомним, по данным опроса "Рамблер/новости" более 50% россиян боятся остаться без работы. Так, 51% респондентов заявили, что у них есть подобный страх. Еще 21% ответили, что уже долгое время являются безработными. Порядка 17% опрошенных граждан считают, что в наше время без работы остаться нельзя. И только 10% заявили, что без работы остаться не боятся.