Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"
Несмотря на внушительную сумму, некоторые пилоты-иностранцы ушли из "Аэрофлота" из-за курса валюты. Но большинство сотрудников устраивает такая зарплата.
Кроме того, Савельев отметил, что пилоты получают не только зарплату, но и надбавки за совершенные полеты. Помимо этого, всем сотрудникам индексируют оклады, когда в компании отмечается прибыль, передает Life.ru.
Как писали Dni.ru, зарплаты богатых россиян в 15 раз превышают ежемесячный доход их бедных соотечественников. Это все еще больше, чем аналогичные показатели в развитых странах.
Средняя заработная плата в России в 2016 году составила 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек. Отметим, с 1 января МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1 июля будет повышен до 7800 рублей.
Реальные #доходы россиян снижаются уже три года подряд. #росстат #путин #бедность #зарплата #анекдот #правительство #нищета #народпротив pic.twitter.com/hhS7sUWcvr— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) 11 марта 2017 г.
Напомним, по данным опроса "Рамблер/новости" более 50% россиян боятся остаться без работы. Так, 51% респондентов заявили, что у них есть подобный страх. Еще 21% ответили, что уже долгое время являются безработными. Порядка 17% опрошенных граждан считают, что в наше время без работы остаться нельзя. И только 10% заявили, что без работы остаться не боятся.
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