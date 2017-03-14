Найдены уникально бедные россияне

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец обозначила уникальное явление в социальной сфере. По ее словам, среди работающего населения страны есть бедные.

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, – это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные", – цитирует ТАСС слова Голодец на Социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса" 2017 года.

Вице-премьер подчеркнула, что в России нет такой квалификации, которая заслуживает зарплаты в 7 500 рублей (минимальный размер оплаты труда). Она добавила, что даже труд человека со средним школьным образованием должен оплачиваться по-другому.

"Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда", – заявила Голодец. По ее словам, средний размер зарплаты в 2016 году составил 36 703 рубля.

При этом более четырех миллионов россиян зарабатывают сумму, соответствующую МРОТу. "О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги", – отметила Голодец. Она подчеркнула, что правительство планирует совместные мероприятия с частными компаниями, чтобы обратить внимание на низкий уровень оплаты труда.

Межтем более 50% россиян бояться остаться без работы, свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости". Так, 51% респондентов заявили, что у них есть подобный страх. Еще 21% ответили, что уже долгое время являются безработными. Порядка 17% опрошенных граждан считают, что в наше время без работы остаться нельзя: работу, пусть непрестижную, можно найти всегда, считают они. Еще 10% заявили, что не бояться остаться без работы, поскольку являются востребованными специалистами на рынке труда. В опросе приняли участие более 12,5 тыс. граждан.