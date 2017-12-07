Повышению пенсионного возраста нашли оправдание

Повышение пенсионного возраста в стране может стать условием для роста выплат россиянам. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Министр признает, что повышение пенсионного возраста – решение непростое и серьезное. Он заявил, что такая мера связана с высокими выплатами по старости, тогда как альтернативой этому может стать "более низкий уровень пенсионного возраста и одновременно более низкий уровень пенсий и качества здравоохранения для людей старшего возраста".

По словам министра, вопрос о принятии решения по повышению пенсионного возраста будут поднимать политики, которые пользуются доверием россиян, сообщает "Газета.ru". Напомним, в июне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об увеличении пенсий, заявил, что при этом необходимо проявить аккуратность. В то же время глава государства подтвердил, что этот вопрос обсуждается в правительстве.

Ранее Минтруд приступил к разработке проекта повышения минимального трудового стажа, дающего право на получение пенсии по старости. Некоторые эксперты объясняют это необходимостью затянуть пенсионную реформу.

В свою очередь экс-министр финансов Алексей Кудрин говорил о том, что в Пенсионном фонде России (ПФР) – дефицит средств и закрыть "дыру" невозможно даже за счет повышения налогов. Кудрин заявил, что для поддержания пенсионных выплат придется пожертвовать инвестициями в образование, медицину, строительство дорог. В ПФР опровергли слова Кудрина и заверили пенсионеров, что средства на выплаты есть.