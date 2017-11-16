Пенсионеров успокоили после провокации Кудрина

Пенсионный фонд успокоил россиян. Заявление Алексея Кудрина о нехватке денег на пенсии не соответствует действительности.

В фонде прокомментировали заявление экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о нехватке денег у властей на выплаты пенсий. "У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет – это гарантия наших социальных выплат", – заявили "Газете.ru" в фонде.

Тем не менее правительству придется прислушаться к рекомендациям экс-министра финансов и провести в стране непопулярные реформы. По мнению экспертов, повышение пенсионного возраста становится неизбежным. В ином случае более 40 миллионов россиян рискуют просто остаться без пенсий.

"В краткосрочной перспективе Кудрин дает понять, что правительство зашло в тупик, что нынешний экономический курс требует серьезной корректировки, что нужны те, кто готов провести в жизнь непопулярные решения", – сказал в интервью URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

В свою очередь финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин пояснил, что пенсионная система России не рассчитана на нынешний потенциал выплат. "Для того, чтобы хоть как-то выполнять свои обязательства перед пенсионерами, правительство вынуждено пополнять Пенсионный фонд напрямую из федерального бюджета, жертвуя в том числе такими немаловажными статьями расходов, как образование, здравоохранение и оборона", – сказал эксперт.

По его мнению, ситуация ухудшается с каждым годом, и в какой-то момент придется повысить пенсионный возраст, в противном случае денег на всех действительно не хватит.

Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий. Он пояснил, что единственный выход из этой ситуации – повышать пенсионный возраст. Только такой шаг спасет образование, медицину и другие отрасли от дефицита средств.