Медведев отбил пенсионную провокацию Кудрина

Деньги на пенсии в России есть. Выплаты проиндексируют вовремя, как и обещали, заявил Дмитрий Медведев. Премьер-министр беседует в прямом эфире с журналистами российских телеканалов.

В Пенсионном фонде все в порядке. Деньги на выплаты есть, заявил Дмитрий Медведев. "Хочу официально абсолютно сказать от имени правительства и от имени Пенсионного фонда, в этом смысле все в порядке в Пенсионном фонде. Деньги на выплаты пенсий в полном объеме есть, и никаких проблем не будет. Вообще никаких проблем не будет", – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее с неожиданным заявлением выступил экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он сказал, что у России практически не осталось денег, чтобы платить людям прежнюю пенсию. По его словам, дела обстоят очень плохо, пенсионерам грозит снижение выплат.

Однако в середине ноября в ПФР отметили, что все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами фонда в полном объеме. Позже и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсии в 2018 году будут проиндексированы на 3,7%.

Дмитрий Медведев подтвердил, что индексация пенсий в январе будет выше, чем инфляция, – 3,7%. Она уже запланирована, на нее выделены деньги. Напомнил премьер-министр и о последних социальных инициативах президента. Предложение Владимира Путина о продлении программы материнского капитала до 2021 года Медведев назвал долгожданным решением. Что же касается предложения о выплате ежемесячных пособий семьям после рождения первого ребенка, то премьер подчеркнул, что оно является адресным.

Дмитрий Медведев отметил, что бедность – одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики. По его словам, очень важно предпринимать реальные шаги, направленные на борьбу с этим явлением. Премьер подчеркнул, что и в этой сфере значим принцип адресности помощи – и признал, что социальная система в России не вполне справедлива.