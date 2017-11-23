Раскрыт способ увеличения пенсии

В 2018 году отчисления работодателей в Пенсионный фонд будут использованы лишь для выплат нынешним пенсионерам. При этом лицевые счета молодых россиян будут пополняться лишь за счет инвестирования накопленных ранее денег. В связи с этим самое время озаботиться тем, как именно распорядиться этой суммой для обеспечения безбедной старости.

Один из способов увеличить размер накоплений – разместить их в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), пишет "Российская газета". Согласно статистическим данным, доходность организаций этого типа в среднем выше, чем у Пенсионного фонда (ПФР).

Многие НПФ изначально создавались как корпоративные компании, нацеленные на обеспечение безбедной старости работникам крупных промышленных и добывающих компаний. По данным издания, в первом полугодии 2017 года число застрахованных в НПФ клиентов по всей стране выросло на 4,6 миллиона и достигло 34,4 миллиона.

Как отметили эксперты РИА Рейтинг, на данный момент негосударственный фонд обслуживает уже около 50% трудоспособных граждан. Они предполагают, что вскоре все желающие перейдут в НПФ. Предположительно, роль частных пенсионных фондов к 2020 году еще больше усилится. Также ожидается, что через три года темпы роста активов НПФ превысят темпы роста пенсионных накоплений в стране.

Специалисты пояснили, что в частных фондах накопления граждан контролирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ), куда все зарегистрированные в официальном реестре Центробанка НПФ регулярно перечисляют взносы. Если частный фонд вдруг лишится лицензии, вкладчики все равно не лишатся своих денег, так как они из АСВ переведутся в ПФР.