Кондитер Порошенко "отжал" бизнес у конкурента
Житомирская кондитерская фабрика до недавнего времени была одним из лидеров по производству сладостей на Украине. Годовой оборот предприятия составлял 100 миллионов долларов. Компания экспортировала продукцию в 37 стран, в то время как "президентская" Rochen – лишь в 28. В январе 2016 года в Житомире готовились к выпуску на рынок новинки, но помешала рейдерская атака на предприятие.
Около 500 человек с ножами, палками, светошумовыми гранатами и огнестрельным оружием ворвались на фабрику и потребовали, чтобы рабочие покинули территорию. К заводу подъехал полицейский спецназ, но в ситуацию почему-то решил не вмешиваться. "Я разговаривал с главой полиции Житомирской области Валерием Рудыком. Он мне сказал, что у него приказ министра МВД Арсена Авакова не препятствовать вооруженным людям", – рассказал Игорь Бойко.
Через несколько дней работники предприятия самостоятельно выгнали рейдеров. Однако вскоре фабрику захватил полицейский спецназ: 400 бойцов Нацгвардии Украины на двух броневиках. "Мне тогда Рудык выдвинул ультиматум. Мол, у меня есть полчаса, чтобы вывезти рабочих с фабрики, в противном случае пообещал, что нацгвардейцы начнут рабочих бить и убивать, а меня привлекут за то, что я организовал побоище", – цитирует Бойко Life.ru.
В следующий раз владелец явился на фабрику, имея на руках решение суда, подтверждающее, что имущество фабрики принадлежит ему. Поначалу рейдеры разбежались, но вскоре явились в сопровождении 300 полицейских, которые избили людей дубинками.
Бизнесмен, у которого есть паспорта России и США, подал иск к Украине в Международный арбитражный суд, требуя компенсировать убытки, которые оценил примерно в десять миллионов долларов. Он уверен, что за атаками стоит нынешний президент Украины Петр Порошенко – глава государства давно положил глаз на Житомирскую кондитерскую фабрику, которая являлась одним из главных конкурентов корпорации Rochen.
Активистка #Femen устроила "Черную пятницу" в магазине #Roshen https://t.co/ZMyaj74uru Фото: REUTERS pic.twitter.com/UzSGzTX9Bh— KP.UA (@kp_ukraine) 24 ноября 2017 г.
Версия Бойко подтверждается и тем, что люди, которые сейчас управляют предприятием, представлялись ему сотрудниками администрации президента. "На меня несколько раз выходили люди и просили переписать завод на Rochen. В частности, тогдашний губернатор Житомирской области Сидор Кизин, партнер депутата Верховной рады Сергея Пашинского Сергей Тищенко и некие юристы, которые говорили, что работают на администрацию президента Украины", – уточнил предприниматель.
В итоге Житомирская кондитерская фабрика практически не работает. Ее нишу на рынке заняла корпорация Rochen, начавшая выпускать те виды сладостей, которые до захвата производило только предприятие Бойко.
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