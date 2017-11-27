Путин приготовил ловушку для Порошенко

Вопрос о введении миротворческого контингента ООН в Донбасс разделил Украину на два лагеря. Одни полагают, что благодаря этому рано или поздно регион удастся вернуть под власть Незалежной, другие – что "голубые каски" в Донбассе окончательно оторвут подконтрольные ополченцам территории от Украины.

Появление миротворческого контингента в Донбассе приведет к тому, что в Верховной раде может появиться устойчивое пророссийское лобби. О таком, казалось бы, невероятном для нынешней Украины развитии событий предупредил киевский политолог Виталий Портников.

"То есть миротворческие силы ООН будут находиться на линии соприкосновения и на линии российско-украинской границы. Но украинские Вооруженные силы, правоохранительные структуры и государственные структуры на эту территорию не войдут", – высказал он свое мнение в интервью изданию "Апостроф".

Это настоящая ловушка для Киева, уверен он. В подтверждение Портников привел пару тезисов: во-первых, введение контингента "голубых касок" будет означать начало переходного периода на пути к мирному урегулированию, а раз так, то Украина должна будет снять установленную в начале 2017 года транспортную и экономическую блокаду Донбасса.

Во-вторых, Киев будет вынужден вернуться к своим социальным обязательствам в отношении жителей региона, возобновив выплату пенсий и зарплат бюджетникам. Кроме того, украинская сторона должна будет восстановить всю ту инфраструктуру, которую ее войска разрушили за несколько лет конфликта.

При этом реальной власти над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик у Киева не будет.

Не менее ужасающий вариант развития событий для украинского политолога – появление в Верховной раде сил, настроенных на комплексное сотрудничество с Россией. Произойти это может так: с учетом уже имеющейся в Незалежной прослойки пророссийских избирателей, вновь смогут участвовать в украинских выборах несколько миллионов жителей Донецкой и Луганской республик, которые, без всяких сомнений, будут голосовать за политические силы, настроенные на как можно более тесное сближение с Москвой.

"Вы получите ту пророссийскую Украину, которая существовала до 2013 года, которая составляла примерно половину нашего электората. Это просто реальность, с которой надо считаться, нельзя о ней забывать", – отметил политолог.





Действительно, Украина, настроенная на сотрудничество с Россией, а не на разрыв двухсторонних связей в угоду западным покровителям, является страшным сном для тех людей, которые стали руководить страной после государственного переворота в феврале 2014 года. Для них это будет означать политическую смерть, поскольку вся власть президента Петра Порошенко и его окружения построена на откровенной русофобии, которая ежедневно поддерживается оголтелой пропагандой о "российском вмешательстве".

Для Киева, погрязшего в социально-экономических проблемах, крайне выгодно поддерживать образ "внешнего врага", который якобы только и делает, что вставляет палки в колеса украинской "независимости".

В противном случае нынешней украинской власти не на кого будет списывать свои многочисленные провалы.



Официальный Киев крайне нервозно воспринял выдвинутую в начале сентября президентом России Владимиром Путиным инициативу о введении миротворческого контингента в Донбасс, на линию соприкосновения украинских Вооруженных сил и отрядов ополченцев. Такой шаг мог бы реально способствовать окончанию длящегося уже несколько лет конфликта.

Но украинская сторона, чувствуя безоговорочную поддержку со стороны кураторов из США, продолжает вести себя откровенно нагло и вызывающе, пытаясь диктовать свои правила игры.

В Киеве заявили, что миротворцы должны размещаться на границе России и Украины. Кроме того, в руководстве Незалежной выступили против присутствия в составе контингента ООН российских представителей.

В Москве, естественно, с такой вольной и беспардонной трактовкой миротворческой миссии согласиться не могут. Однако Киев продолжает настаивать на своем видении урегулирования конфликта. Более того, Порошенко в такой ситуации считает приемлемым сыпать откровенными угрозами и опускаться до прямого шантажа, заявляя, что Киев подаст в суд, если Москва не примет его трактовку миротворческой миссии. При такой неконструктивной позиции прогресса в Донбассе достичь будет трудно.

