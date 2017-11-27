Евросоюз жестко обломал Порошенко

Если перед государствами – членами Евросоюза встанет выбор между Россией и Украиной, они предпочтут сближение с Москвой. Такое неутешительное для нынешних властей Незалежной заявление сделал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски.

По его словам, европейцы более не собираются безоговорочно поддерживать Украину, пишет "Утро.ру". "Я боюсь, что если будет ситуация, когда Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, тогда другие столицы сегодняшнему Киеву предпочтут Москву", – цитирует высокопоставленного чиновника издание Sieci.

Он усомнился, что Варшава не окажет поддержку своему восточному соседу в случае, если в Киеве об этом попросят. "Польша, возможно, уже не так захочет туда ехать с автобусами поддержки", – добавил Щерски.

Очевидно, что нынешняя украинская власть под руководством Петра Порошенко стремительно теряет не то что союзников, а даже тех, кто ей симпатизирует. Так, на днях глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли назвал нереалистичным желание Киева присоединиться к Шенгенской зоне.







В условиях миграционного кризиса в Старом Свете, отметил он, страны ЕС пытаются восстановить контроль внутри Шенгенской зоны. И Украина со своими наивными "хотелками" здесь как слон в посудной лавке – примерно таков был смысл слов еврочиновника.

"Реалистично ли, чтобы в этих обстоятельствах был рассмотрен запрос любой страны-партнера о ее ассоциации с Шенгеном? Очень сомневаюсь в этом", – подчеркнул Мингарелли.

Ну а президенту Незалежной Петру Порошенко, видимо, все ни по чем. Он с невозмутимым видом продолжает ритуальные пляски вокруг евроинтеграции, периодически отмечаясь нелепой демагогией на этом поприще. Так, практически в одно время с выступлением Мингарелли глава украинского государства рассказал о создании "четырех союзов" с ЕС. Речь идет об энергетическом, таможенном союзах, а также о едином цифровом рынке и вхождении Незалежной в Шенгенскую зону.

Вероятно, украинский лидер просто живет в своем вымышленном мире. Но, вероятнее всего, что подобные нереалистичные заявления – это всего лишь часть общей политики нынешних украинских властей, направленных на оболванивание собственного народа.

