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Евросоюз жестко обломал Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Dni.Ru
Если перед государствами – членами Евросоюза встанет выбор между Россией и Украиной, они предпочтут сближение с Москвой. Такое неутешительное для нынешних властей Незалежной заявление сделал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски.
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По его словам, европейцы более не собираются безоговорочно поддерживать Украину, пишет "Утро.ру". "Я боюсь, что если будет ситуация, когда Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, тогда другие столицы сегодняшнему Киеву предпочтут Москву", – цитирует высокопоставленного чиновника издание Sieci.

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Он усомнился, что Варшава не окажет поддержку своему восточному соседу в случае, если в Киеве об этом попросят. "Польша, возможно, уже не так захочет туда ехать с автобусами поддержки", – добавил Щерски.

Очевидно, что нынешняя украинская власть под руководством Петра Порошенко стремительно теряет не то что союзников, а даже тех, кто ей симпатизирует. Так, на днях глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли назвал нереалистичным желание Киева присоединиться к Шенгенской зоне.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov

В условиях миграционного кризиса в Старом Свете, отметил он, страны ЕС пытаются восстановить контроль внутри Шенгенской зоны. И Украина со своими наивными "хотелками" здесь как слон в посудной лавке – примерно таков был смысл слов еврочиновника.

"Реалистично ли, чтобы в этих обстоятельствах был рассмотрен запрос любой страны-партнера о ее ассоциации с Шенгеном? Очень сомневаюсь в этом", – подчеркнул Мингарелли.

Ну а президенту Незалежной Петру Порошенко, видимо, все ни по чем. Он с невозмутимым видом продолжает ритуальные пляски вокруг евроинтеграции, периодически отмечаясь нелепой демагогией на этом поприще. Так, практически в одно время с выступлением Мингарелли глава украинского государства рассказал о создании "четырех союзов" с ЕС. Речь идет об энергетическом, таможенном союзах, а также о едином цифровом рынке и вхождении Незалежной в Шенгенскую зону.

Вероятно, украинский лидер просто живет в своем вымышленном мире. Но, вероятнее всего, что подобные нереалистичные заявления – это всего лишь часть общей политики нынешних украинских властей, направленных на оболванивание собственного народа.

Автор: Иван Поляков27 ноября 2017, 19:18

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