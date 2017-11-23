Российский банк получил престижную международную награду

Награды за достижения в области международных расчетов удостоен Промсвязьбанк. Высокий уровень обслуживания клиентов в российской кредитной организации признал авторитетный JP Morgan.

Высокое качество международных переводов в долларах США, осуществленных Промсвязьбанком (ПСБ) в 2016 году, отметили в нью-йорском JP Morgan Chase Bank, N.A. Награда "2017 Elite Quality Recognition Award U.S. Dollar Clearing" присуждена ПСБ за высокие показатели качества международных платежей в долларах США.

Промсвязьбанк удостоен высокого признания уже в девятый раз. Это еще раз подтвердило высокий профессионализм ПСБ на рынке международных расчетов.

Лидерство среди кредитных организаций по качеству обработки международных платежей компания удерживает с 2008 года. Стабильно высокий уровень сервиса в обслуживании внешнеэкономической деятельности клиентов банка обеспечивает разветвленная сеть корреспондентских счетов и партнерские отношения с первоклассными зарубежными партнерами.

Как отметили в JP Morgan, в ПСБ автоматически обрабатываются 99,52% клиентских платежей. Такой высокий показатель уникален для российских банков. Высокое качество обработки международных платежей Происвязьбанком позволяет снизить стоимость и повысить скорость расчетов.