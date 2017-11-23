Российский банк получил престижную международную награду
Высокое качество международных переводов в долларах США, осуществленных Промсвязьбанком (ПСБ) в 2016 году, отметили в нью-йорском JP Morgan Chase Bank, N.A. Награда "2017 Elite Quality Recognition Award U.S. Dollar Clearing" присуждена ПСБ за высокие показатели качества международных платежей в долларах США.
Промсвязьбанк удостоен высокого признания уже в девятый раз. Это еще раз подтвердило высокий профессионализм ПСБ на рынке международных расчетов.
Лидерство среди кредитных организаций по качеству обработки международных платежей компания удерживает с 2008 года. Стабильно высокий уровень сервиса в обслуживании внешнеэкономической деятельности клиентов банка обеспечивает разветвленная сеть корреспондентских счетов и партнерские отношения с первоклассными зарубежными партнерами.
Как отметили в JP Morgan, в ПСБ автоматически обрабатываются 99,52% клиентских платежей. Такой высокий показатель уникален для российских банков. Высокое качество обработки международных платежей Происвязьбанком позволяет снизить стоимость и повысить скорость расчетов.
Онколог объяснил причину гибели Хворостовского
Артист госпитализирован в тяжелом состоянии
Балерина прокомментировала слухи о занятии проституцией
Артисту не дали выступить на главной сцене России