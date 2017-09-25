Промсвязьбанк Московский марафон собрал десятки тысяч участников

В минувшее воскресенье в Москве при поддержке правительства города и столичного департамента спорта и туризма состоялся пятый, юбилейный Промсвязьбанк Московский Марафон – грандиозное беговое событие мирового уровня. Проверить свою силу и выносливость вышло более 30 тысяч участников, среди которых как профессиональные спортсмены, так и любители из 71 страны.

Соревнования в рамках Промсвязьбанк Московский Марафон прошли на двух дистанциях: 42,2 километра и на 10-километровой корпоративной эстафете.

Маршрут марафона остался неизменным – бегуны преодолели участки набережных Москвы-реки, Садовое кольцо, Крымский мост, затем их путь пролегал через Бульварное кольцо, Тверскую улицу, Театральный проезд. Закончилось грандиозное спортивное мероприятие прямо под стенами Кремля.

В стороне от марафона не остались знаменитости. Так, в грандиозном спортивном мероприятии принял участие футболист Алексей Смертин, телепродюсер Таш Саркисян, актер Максим Матвеев, актрисы Ирина Пегова и Елизавета Боярская, акционер "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и многие другие.

Первым на основной дистанции финишировал победитель прошлогоднего марафона Артем Алексеев. Он преодолел дистанцию в 42,2 километра за два часа, 14 минут и 15 секунд. Вторым к финишу пришел Федор Шутов. Весь путь серебряный призер преодолел за два часа, 20 минут и 46 секунд.





Среди девушек равных не было Сардане Трофимовой: ее время составило два часа, 30 минут и 29 секунд. Второй финишную черту пересекла Марина Ковалева с результатом в два часа, 37 минут и 48 секунд. "Бронза" досталась Евдокии Букиной: ее время два часа, 40 минут и 13 секунд.

Тем временем, @moscowmarathon в самом разгаре. #промсвязьбанк #московскиймарафон #картавдвижении #промсвязьбанкмосковскиймарафон2017 Публикация от Промсвязьбанк (@promsvyazbank) Сен 24 2017 в 1:23 PDT

На дистанции в 10 километров лучший результат продемонстрировал Игорь Максимов (29 минут и 10 секунд), Искандер Ядгаров (20 минут и 21 секунда), Ринас Ахмадеев (29 минут и 22 секунды). Среди девушек на этом же маршруте не было равных Елене Седовой (33 минуты и 50 секунд), Екатерине Соколенко (34 минуты и 11 секунд) и Галине Виноградовой (34 минуты и 20 секунд).

В рамках Промсвязьбанк Московского Марафона состоялись и корпоративные забеги: 41 команда пробежала длинную дистанцию в формате эстафеты. Первое место заняла команда "Роснефти".





Вдоль всего маршрута бегунов активно подбадривали зрители. Для тех же, кто остался дома, впервые была организована онлайн-трансляция марафона. Это дало возможность каждому стать сопричастным к масштабному спортивному мероприятию.





В главном забеге приняли участие 150 благобегунов фонда "Арифметика добра" – официального благотворительного партнера Промсвязьбанк Московского Марафона. Вмести с ними вышли 13 подопечных фонда из разных городов. За сезон им удалось собрать более двух миллионов рублей на образовательную программу "Шанс" для воспитанников детских домов.

Стоит отметить, что Промсвязьбанк Московский Марафон заключил соглашение с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) для соответствия всем международным стандартам.Все участники забега сдали соответствующие пробы. Таким образом, была продемонстрирована приверженность честным и безопасным соревнованиям, свободным от допинга.





На столь впечатляющих достижениях Промсвязьбанк Московский Марафон не собирается останавливаться. В планах организаторов – получение золотого лейбла IAAF, укрепление статуса марафона на международном уровне и увеличение количества участников на 42-километровой дистанции.