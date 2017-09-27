Промсвязьбанк показал уверенную динамику на рынке кредитования

За девять месяцев 2017 года Промсвязьбанк выдал потребительских кредитов на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего клиенты банка занимают денег на ремонт, покупку автомобиля или на путешествие.

"До конца года Промсвязьбанк прогнозирует положительную динамику по общему объему выдач", – отметил руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка Вячеслав Грицаенко. В среднем, по его словам, клиенты берут кредиты на сумму 350 тысяч рублей и сроком на шесть лет.

В апреле 2017 года Промсвязьбанк запустил на рынке кредитования новую программу для всех заемщиков: теперь максимальная сумма кредита для физических лиц увеличена до 750 тысяч рублей, а взять деньги в долг у банка можно на срок до 60 месяцев. Клиенты Промсвязьбанка при одобрении заявки на кредит могут получить деньги без посещения офиса – в мобильном интернет-банке в любое удобное время.

Также в рамках кредитной программы клиенты Промсвязьбанка могут рефинансировать кредиты, оформленные в других финансовых учреждениях. Рефинансирование позволяет объединить в один до пяти кредитов, в том числе, по кредитным картам и одновременно получить наличные.