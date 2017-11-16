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Hi-tech

Промсвязьбанк подключил Apple Pay к своим картам Visa

Фото: GLOBAL LOOK press
Промсвязьбанк предложил своим клиентам-держателям карт Visa легкий и безопасный способ оплаты с помощью технологии Apple Pay. Эксперты отмечают, что в основе этой технологии лежат безопасность и конфиденциальность.
прочитано 113 раз

Когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" устройства пользователя. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

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В добавок к этому, Apple Pay очень просто настроить. При этом пользователи смогут и дальше получать все преимущества и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета.

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца Touch ID на новых MacBook Pro.

16 ноября 2017, 21:09

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