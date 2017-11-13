Почему россияне не дождутся высоких пенсий
Достойную пенсию гражданам России обеспечила бы зарплата европейского уровня: в пересчете на рубли это 150-200 тысяч. А от заработка в 10-20 тысяч рублей можно "отщипнуть" разве что копейки, рассказала изданию "АиФ" профессор Московского юридического университета имени Кутафина Эльвира Тучкова.
Один из авторов закона "О трудовых пенсиях" редакции 1990 года отметила, что есть еще один способ повысить пособие: это повышение страхового взноса до 28%. Однако профессор уверена, что этого не позволят сделать "капиталисты".
Не увеличивают выплаты и постоянные попытки реформировать пенсионную систему. Кроме того, законы 2002-го и 2015-го годов сделали ее настолько запутанной, что граждане не всегда могут подсчитать размер положенных им выплат. Средний размер пенсии россиян – около 13,7 тысячи рублей.
Нынешняя пенсионная система заимствована у Запада. Однако в западных странах пенсии выше, потому что выше экономическое развитие, подчеркнул директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Владимир Назаров.
По его словам, в европейских государствах распространены корпоративные и накопительные пенсии. В первом случае работодатель отчисляет дополнительные средства, во втором – сам работник откладывает часть зарплаты.
https://t.co/aQbCK6UBmJ #домапрестарелых, #старикамрадость, #пенсионеры, #волонтеры pic.twitter.com/GO3poWiqSh— Федотова Наталья (@k33lissred) 11 октября 2017 г.
По подсчетам бывшего директора Научно-исследовательского института статистики Василия Симчера, в советские времена жизнь на пенсию была вдвое легче, чем сегодня. В Союзе зарплата была "целой", а пенсии платили из госсредств. Теперь, благодаря заимствованной у Запада схеме, пенсионеры фактически выплачивают деньги сами себе.
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