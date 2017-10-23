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Получить пенсию в России станет сложнее

Фото: GLOBAL LOOK press
Российские чиновники придумали альтернативу повышению пенсионного возраста, Власти предлагают увеличить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения выплат по старости.
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О неожиданной инициативе рассказали три федеральных чиновника, знакомые с ситуацией. Специалисты считают, что резкое повышение пенсионного возраста является очень непопулярной мерой в обществе, а постепенное увеличение этого показателя не даст необходимого эффекта.

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Один из чиновников выразил мнение, что властям необходимо сосредоточиться на дохода Пенсионного фонда России (ПФР). По его мнению, более высокий уровень минимального трудового стажа будет стимулировать людей работать дольше и выходить из серого сектора. Все это позволит в целом улучшить экономическую ситуацию и увеличить приток денег в ПФР, передает газета "Ведомости".

Если инициатива будет одобрена правительством, получить пенсию в России будет значительно сложнее. Один из источников издания считает, что для реализации этой идеи будет необходимо ввести норму: чем больше стаж, тем большая доля от заработка составит в будущем пенсию.

Официально информацию о возможных изменениях не подтвердили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в правительстве не проводилось совещаний по поводу пенсионной системы вот уже около двух месяцев.

Автор: Евгений Мышко23 октября 2017, 08:10

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