Получить пенсию в России станет сложнее

Российские чиновники придумали альтернативу повышению пенсионного возраста, Власти предлагают увеличить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения выплат по старости.

О неожиданной инициативе рассказали три федеральных чиновника, знакомые с ситуацией. Специалисты считают, что резкое повышение пенсионного возраста является очень непопулярной мерой в обществе, а постепенное увеличение этого показателя не даст необходимого эффекта.

Один из чиновников выразил мнение, что властям необходимо сосредоточиться на дохода Пенсионного фонда России (ПФР). По его мнению, более высокий уровень минимального трудового стажа будет стимулировать людей работать дольше и выходить из серого сектора. Все это позволит в целом улучшить экономическую ситуацию и увеличить приток денег в ПФР, передает газета "Ведомости".

Если инициатива будет одобрена правительством, получить пенсию в России будет значительно сложнее. Один из источников издания считает, что для реализации этой идеи будет необходимо ввести норму: чем больше стаж, тем большая доля от заработка составит в будущем пенсию.

Официально информацию о возможных изменениях не подтвердили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в правительстве не проводилось совещаний по поводу пенсионной системы вот уже около двух месяцев.