Собянин увеличил социальные выплаты с 2018 года

В Москве большая часть социальных выплат значительно увеличится с 2018 года. Речь об этом идет в постановлении, которое подписал мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, размер некоторых пособий увеличится в разы.

Столичные власти кратно увеличат размер большинства социальных выплат, получаемых различными категориями москвичей. Решение о повышении пособий со следующего года было принято во время заседания президиума городского правительства.



По словам Сергея Собянина, увеличение коснется минимальной пенсии, получаемой москвичами. Ее размер составит 17,5 тысячи рублей вместо нынешних 14,5 тысячи. Также будут повышены социальные выплаты малообеспеченным семьям с детьми (в три-пять раз).

Речь, по словам столичного градоначальника, идет и о ежемесячных детских пособиях. Эта выплата вырастет вдвое. Большинство остальных соцвыплат также увеличится в два и более раза, отметил Собянин.

Глава города напомнил, что экономика столицы растет – положительный тренд налицо. "Это видно и по дополнительным поступлениям в бюджет города. Это работа, конечно, и наших предприятий, и оказание поддержки со стороны города, – сказал он. – В целом мы видим, что экономика стабилизировалась".

Одновременно начали увеличиваться реальные доходы горожан. "Небольшими темпами, но, тем не менее, позитивный рост", – уточнил мэр. Он добавил, что в меньшей степени это относится к представителям социально незащищенных слоев населения: малообеспеченным семьям и пенсионерам.

Все, кого касается предстоящее повышение социальных выплат, будут проинформированы городскими властями заранее. Соответствующее поручение мэр дал главе столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимиру Петросяну. Кроме того, на него возложена ответственность за проведение организационной работы, чтобы с Нового года все, кому положены социальные выплаты от города, своевременно их получали.