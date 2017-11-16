"Денег на пособия нет": Кудрин объяснил повышение пенсионного возраста

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что у правительства закончились деньги на выплату пенсий. Он пояснил, что единственный выход из этой ситуации – повышать пенсионный возраст.

По словам Кудрина, еще в 2016 году правительство впервые нарушило свои обязательства перед пенсионерами и не провело индексацию пенсий для всех получателей. "Однократная выплата в размере пяти тысяч рублей не компенсировала то, что люди недополучили", – цитирует экс-министра Ura.ru.

Кудрин подчеркнул, что на данный момент Госдума и правительство рассматривают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам. По мнению экс-министра, это указывает на то, что средств в Пенсионном фонде недостаточно.

"Можно ли закрыть дыру за счет других источников – например, повышения налогов? Нет. Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 триллиона рублей в год – почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране", – добавил Кудрин.

По словам экс-министра, повышение пенсионного возраста – необходимая мера, которая исходит из увеличения продолжительности жизни и активного периода у пожилых людей. В противном случае правительству придется отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство дорог и многого другого, для того чтобы выплатить пенсии.