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Госдума проследит за расходами на социалку

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Социальные обязательства государства перед россиянами в полной мере будут отражены бюджете на 2018-2020 годы. Расходы на здравоохранение и образование существенно возрастут. Задача Госдумы после принятия главного финансового документа – проконтролировать эффективность расходования этих средств. Поможет парламентариям в этом деле Счетная палата, заявил Вячеслав Володин.
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Решение увеличить расходы на социальные нужды, конечно, поддержат многие. Но главное – не просто увеличить выделяемые суммы, но и проконтролировать, как потратят их власти на местах. Большую роль в этом сыграет взаимодействие Госдумы со Счетной палатой, отметил председатель нижней палаты парламента.

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"Мы приняли поправки в федеральный закон, где усилили позиции Счетной палаты. Говоря о Счетной палате, могу сказать лишь одно – что это орган парламентского контроля. И мы делаем все для того, чтобы она участвовала в работе Госдумы", – заявил Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Спикер пояснил, что теперь представители Счетной палаты могут получать проекты законов на ранней стадии, пока они находятся на обсуждении в думских профильных комитетах. И, соответственно, принимать участие в их обсуждении и анализе. Такой формат позволит законодателям принимать более взвешенные и качественные решения, избегать ошибок, уверен Володин.

Фото: GLOBAL LOOK press

Госдума, в свою очередь, участвует в формировании плана проверок, намечаемых Счетной палатой, заслушивает их итоги. К примеру, на последнем правительственном часе в нижней палате с докладом выступила председатель СП Татьяна Голикова. Такой высокий уровень представительства был необходим, учитывая важность темы: обсуждались межбюджетные отношения.

Рассказал Вячеслав Володин и о том, как Госдума справляется с законодательными завалами. Он напомнил, что нерассмотренные законопроекты накапливались с 1993 года – начала работы первого созыва нижней палаты парламента. Когда к своим обязанностям приступили депутаты VII созыва, таких документов было более 2200. Сейчас их осталось немногим более 700.

Рассмотреть Госдума обязана все когда-либо внесенные проекты – несмотря на то, что многие из них давно утратили свою актуальность. При этом далеко не все документы носят чисто технический характер – встречаются и резонансные законы, заметил Володин.

"Если говорить о резонансных, то это закон о защите животных. Восемь лет с момента внесения, важный закон, мы его рассматриваем. Там есть вопросы, которые имеют отношение к регистрации животных. С правительством мы ведем сейчас диалог, многое зависит от решения, которое примет правительство.  Потому что необходимо, чтобы была либо создана служба, либо действующая какая-то служба взяла на себя регистрацию животных. Это один из сложных законов, и решение непростое", – сказал председатель Госдумы.

Фото: GLOBAL LOOK press

По словам Володина, в этом случае депутаты решили принять оперативные меры. В будущем законе предусмотрена норма об ограничении жестокого обращения с животными на притравочных станциях (когда, обучая охотничьих собак, буквально издеваются над животными). Решено не ждать, пока закон будет принят, а внести поправку в действующий закон об охоте.

По словам председателя Госдумы, скоро последний из накопившихся в завалах документов будет рассмотрен. И тогда нижняя палата войдет в график – то есть, будет обсуждать только законопроекты текущего созыва, внесенные, начиная с 5 октября прошлого года. Володин уверен, что это скажется и на качестве принимаемых законов.

Автор: Андрей Евлампиев12 октября 2017, 20:30

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