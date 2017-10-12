Депутаты Госдумы в знак протеста отменили поездку в США
Соответствующее решение принял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщил вице-спикер Петр Толстой. По его словам, дипломатические здания являются собственностью России, а значит, флаги должны оставаться на месте.
"Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое законное место", – сказал зампред думского спикера. По его словам, никакого пересмотра статуса этой собственности не было.
В аппарате нижней палаты парламента пояснили, что на совете Госдумы рассматривался вопрос о направлении в Нью-Йорк делегации депутатов, членов группы по связям с американским конгрессом. В нее входили представители фракции "Единой России" Инга Юмашева, Максим Сураев и Вячеслав Фетисов.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили об исчезновении государственных флагов со зданий дипломатических представительств России в Вашингтоне и Сан-Франциско (Калифорния). В МИДе это назвали "очередным позорным событием" и потребовали вернуть флаги обратно.
В Госдепартаменте США между тем сообщили, что флаги были "почтительно спущены" и отправлены на хранение в здания закрытых диппредставительств. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал ситуацию с флагами "оскорбительными действиями", призвав Вашингтон вернуть ранее захваченную дипломатическую собственность.
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