Володин призвал регионы контролировать свои расходы

При решении проблем обманутых дольщиков власти на местах вынуждены брать средства из своих бюджетов, а это – неправильно. На такие действия региональных властей обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Саморегулируемые организации в строительстве собрали 90 миллиардов рублей, из которых 40 уже потеряно, потому что они были размещены на счетах проблемных банков, отметил Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Люди потеряли деньги, строительные организации потеряли. В результате регионы вынуждены, решая проблему обманутых дольщиков, искать средства за счет своих бюджетов", – сказал спикер Думы. Такие неправомочные действия региональных властей являются, по мнению Володина, проблемами управления и контроля.

"Очень многое зависит от качества управления: и качества управления не только на федеральном уровне, но и на региональном уровне, на местном уровне", – сказал Володин.



Спикер также упомянул факторы сбалансированности бюджета 2018-2020 годов, проект которого уже поступил в Госдуму и будет рассмотрен депутатами в первом чтении 27 октября. "Давайте исходить из того, что сейчас, еще до рассмотрения бюджета в первом чтении, мы из 65 субсидий получили по регионам разбивку по 52 субсидиям – это о многом говорит, потому что уже сейчас регионам понятно, какие субсидии они получат", – сказал глава Думы.

Отметим, что Госдума VII созыва под председательством Вячеслава Володина уделяет большое внимание проблемам обманутых дольщиков и в целом долевого строительства. В июле 2017 года палата приняла закон о создании компенсационного фонда долевого строительства, который уже одобрил Совет Федерации и подписал президент. Документ предполагает прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по принципу, схожий с защитой прав вкладчиков. В Думе также прошли масштабные парламентские слушания по проблемам участников долевого строительства, в них участвовали дольщики из разных регионов России.

По итогам слушаний была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций нижней палаты парламента. Такие же публичные слушания рекомендовали провести региональным парламентам.

Решено до 1 января 2018 года создать единую информационную систему жилищного строительства. В режиме онлайн будет отображаться информация обо всех не введенных в эксплуатацию объектах долевого строительства. Созданием системы займется министерство строительства и ЖКХ.