Госдума раскроет данные о голосованиях депутатов
Речь о необходимости введения визуализации результатов голосования
зашла в ходе встречи председателя нижней палаты российского парламента
Вячеслава Володина с главой национального собрания Южной Кореи Чон Се Гюном. По
словам спикера Госдумы, российским депутатам было очень интересно познакомиться
с традициями, которые есть в парламенте Кореи.
"Мы сейчас обсуждаем введение визуализации голосования, как это в вашем парламенте, для того, чтобы все могли ознакомиться с позицией каждого депутата", – заявил Вячеслав Володин, обращаясь к южнокорейскому коллеге. Он отметил, что в Госдуме депутатов больше, чем в корейском парламенте и в настоящее время в нижней палате думают, как реализовать визуализацию голосования.
"Этот опыт интересен сам по себе, в связи с тем, что, как только проголосовал депутат, его позиция высвечивается на экране, и избиратели, журналистское сообщество могут ознакомиться с его решением", – сказал Вячеслав Володин. По его словам, сейчас в Госдуме есть распечатка по голосованию каждого депутата, но она не публична.
Впрочем, заметил спикер нижней палаты, итоги поименного голосования парламентариев, возможно, скоро станут общедоступными. Напомним, ранее делегация Госдумы побывала в республике Корея, а сегодня представители корейского парламента во главе с председателем Национального собрания Чон Се Гюном совершили ответный визит.
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