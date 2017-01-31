Курс рубля обвалится на 10%

Согласно расчетам Министерства финансов, текущий курс валюты, 60 рублей за доллар, считается невозможным. Ведомство предполагает, что рубль в скором времени ослабнет примерно на 10%.

Минфин опубликовал расчеты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации "временного бюджетного правила", которое будет запущено с февраля. Ведомство подчеркнуло, что текущий курс валюты был бы реально возможным только при цене нефти около 75-80 долларов за баррель при профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 триллиона рублей.

Исходя из расчетов ведомства, при нефти по 40 долларов за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен находиться в районе 69,42 рубля за доллар, сообщает газета "Коммерсантъ". При текущей стоимости нефти 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов – 464 миллиарда рублей. Если при этом Минфин будет покупать валюту, то курс рубля должен ослабнуть до 64,9 рубля за доллар. Таким образом, ведомство фактически прогнозирует девальвацию рубля примерно на 10%.

Ранее финансовые аналитики заявили, что курс рубля ждут серьезные изменения в ближайшее время. Они предполагают, что у отечественной валюты есть шанс укрепиться до 40 рублей за доллар.

Это может произойти в том случае, если США отменят санкции в отношении России. Однако предприятиям, ориентированным на экспорт, укрепление рубля будет невыгодно. Эксперты предполагают, что оптимальным для них будет курс на уровне 65 рублей за доллар.