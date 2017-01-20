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В правительстве поспорили о будущем рубля
По словам Орешкина, у правительства на данный момент нет планов о стабилизации курса рубля, о чем недавно говорил Шувалов. В то же время министр выразил уверенность, что произошедшее в 2014-2015 годах резкое падение стоимости российской валюты больше не повторится благодаря решительным и профессиональным действиям руководства Центробанка.
Ранее в интервью агентству Bloomberg Шувалов заявил, что Центробанк в нынешних условиях может начать покупать валюту для удержания благоприятного для экономики России курса рубля. Кроме того, он отметил, что в правительстве разрабатываются меры на случай дальнейшего повышения стоимости нефтяных котировок.
Стоимость российской валюты по отношению к бивалютной корзине доллар-евро начала расти после достижения договоренности между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении объемов добычи. Нефтяные котировки пошли вверх, потянув за собой российскую валюту. На данный момент черное золото марки Brent торгуется в районе 55 долларов за баррель.
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