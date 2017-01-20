В правительстве поспорили о будущем рубля

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты.

По словам Орешкина, у правительства на данный момент нет планов о стабилизации курса рубля, о чем недавно говорил Шувалов. В то же время министр выразил уверенность, что произошедшее в 2014-2015 годах резкое падение стоимости российской валюты больше не повторится благодаря решительным и профессиональным действиям руководства Центробанка.

Ранее в интервью агентству Bloomberg Шувалов заявил, что Центробанк в нынешних условиях может начать покупать валюту для удержания благоприятного для экономики России курса рубля. Кроме того, он отметил, что в правительстве разрабатываются меры на случай дальнейшего повышения стоимости нефтяных котировок.

Стоимость российской валюты по отношению к бивалютной корзине доллар-евро начала расти после достижения договоренности между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении объемов добычи. Нефтяные котировки пошли вверх, потянув за собой российскую валюту. На данный момент черное золото марки Brent торгуется в районе 55 долларов за баррель.

