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Курс доллара рискует упасть на 20 рублей
Согласно прогнозам экспертов, динамика отечественной валюты серьезно изменится в ближайшее время. На это могут повлиять решение Минфина России и возможная отмена санкций со стороны США. Аналитики полагают, что у рубля есть шанс серьезно укрепиться на фоне дешевеющего доллара – вплоть до 40 рублей.
Большое значение имеет тот факт, что с 4 февраля на валютный рынок будет влиять Центробанк, который от имени Минфина будет либо скупать валюту, либо продавать – в зависимости от цен на черное золото, пишет "Российская газета". Ведомство сможет контролировать курс валюты и не даст американскому доллару подешеветь слишком сильно.
При этом, по словам специалистов, внешнеполитическая ситуация благоприятствует укреплению отечественной валюты. Если Вашингтон отменит санкции в отношении Москвы, это вызовет резкий приток инвестиций в российские активы и спрос на рубль.
Один из самых реалистичных сценариев – падение курса доллара до 57,5 рубля. Впрочем, ориентированным на экспорт предприятиям выгоден курс доллара на уровне 65 рублей, сообщает газета "Известия". Чрезмерное укрепление рубля может обернуться убытками для отечественного производства и программ импортозамещения, пояснил замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин.
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