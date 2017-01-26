Что ожидает рубль

С 1 февраля 2017 года Минфин России будет покупать валюту. Схема покупки, озвученная в СМИ, проста: нефтегазовые доходы, образующиеся при цене свыше 40 долларов за баррель нефти Urals, должны направляться на покупку долларов и евро.

В принципе, схема очень хорошая в краткосрочном плане. Рубль сейчас излишне укреплен – 65 рублей – это слишком много. И некоторое падение курса до 65 рублей является вполне приемлемым для экономики.

Золотовалютные резервы ЦБР вырастут на десятки миллиардов долларов, но, если рассматривать ситуацию в многолетней перспективе, то все не так уже и радужно. Тот факт, что Минфин покупает доллары, говорит о том, что рубль слабее доллара и рублю доверять не стоит. Все коррупционные дела, освещавшиеся в СМИ за последние полгода, говорят об одном: крупные взятки даются и берутся в долларах и евро, а отнюдь не в рублях.

То есть люди во власти отдают предпочтение твердой валюте. Цены на нефть будут падать до 40 долларов за баррель, а потом и еще ниже. Поэтому, чем замораживать российские деньги в иностранных долларах, лучше их пустить на инфраструктурные проекты или на армию.

По поводу нефти следует описать ситуацию отдельно. Еще Карл Маркс писал, что если в какой-либо отрасли наблюдается повышенная норма прибыли, то туда пойдут инвестиции и рабочая сила. Именно это мы и наблюдаем с нефтью. При цене в 100 долларов за баррель норма прибыли оказывается чудовищно высокая – до 400-500%.

Именно поэтому и случилась сланцевая революция. В отрасль пошли огромные деньги, чтобы откусить и себе кусочек пирога, в результате чего на сегодня цена нефти колеблется в районе 50-60 долларов за баррель, но и это тоже очень много: себестоимость нефти составляет 15-25 долларов за баррель для традиционной нефти и 35-50 долларов за баррель для сланцевой.



Новоизбранный президент США желает еще более низких цен на энергоносители, что позволит стране более комфортно провести новую индустриализацию. В результате многолетняя цена на нефть может быть порядка 35-40 долларов за баррель, что высосет все российские резервы быстро и бесповоротно.

Какой будет мир в 2035 году? В США есть образ будущего, есть планы развития, есть хоть какое-то видение. Какой будет Россия в 2035 году? Неизвестно. А еще все знают: если корабль не знает куда плыть, то у него никогда не будет попутного ветра. Россия планирует свою жизнь только до 2020 года, а что дальше?..

Заплатит за все, как всегда, народ России. Чем? Падением рубля, как обычно. Каким? Да бесконечным! Может ли доллар стоить 100 рублей? Может. Все может быть. Посмотрим, что будет. В принципе, схема очень хорошая в краткосрочном плане.