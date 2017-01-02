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Какие сюрпризы ждать от 2017 года

Фото: Дни.Ру
Традиционно в канун нового года экономические эксперты – как и специалисты во многих других областях – делают прогнозы развития ситуации в мировой и российской экономики. В связи с нестабильностью мировой финансовой системы, к этим предсказаниям стали прислушиваться и многие простые люди. Они стали разбираться в нефтяной конъюнктуре, следить за геополитической ситуацией, влияющей на курсы мировых валют, отслеживать ситуацию с объемами добычи черного золота странами ОПЕК и прочими экономическими факторами, влияющими не только на глобальную финансовую систему, но и на каждого из нас. Dni.Ru собрали воедино экспертные оценки того, что может произойти в 2017 году.
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Одно из главных экспертных ожиданий в новом году – снятие или ослабление санкции, которые США и страны ЕС ввели в отношении России. И, по мнению аналитиков, основания рассчитывать на это есть и немало. Так, об этом говорит авторитетное агентство Bloomberg. По его данным, более 50% экономистов говорят о том, что в течение следующего года антироссийское эмбарго будет если не снято, то заметно ослаблено. А в то, что санкции, введенные Евросоюзом, будут отменены или смягчены, верят 40% экспертов.

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Если этот прогноз сбудется, то возврат российских компаний и кредитно-финансовых организаций на международные финансовые рынки позитивно скажется на курсе российской валюты. Эксперты считают, что в 2017 году доллар будет стоить 56-60 рублей, но не исключено и более активный рост рубля. При этом, вероятно, что доллар будет демонстрировать снижение и к другим валютам. Что касается курса евро, то в этом вопросе многие эксперты не испытывают оптимизма. Старый Свет, охваченный миграционным и экономическим кризисом, не внушает особого доверия инвесторам. В результате, экономисты полагают, что единая европейская валюта может опуститься в цене и стать дешевле доллара.

Фото: GLOBAL LOOK press

При этом, ряд экономистов не исключают, что политическая нестабильность в Италии грозит инициировать кризис банковской системы. Вкупе с другими факторами, эксперты предсказывают ЕС снижение темпов роста ВВП еврозоны до 1,4% против 1,7% в 2016 году. В экономике Великобритании эксперты видят еще большее замедление темпов роста – до 1,3% вместо 2,1% годом ранее. Экономике Китая тоже предсказывают продолжение замедления,  на фоне сокращения строительного и автомобильного секторов. Из-за опасений насчет образования пузыря на рынке недвижимости китайские власти начали сворачивать программу поддержки этого сектора.

На фоне нестабильности мировой финансовой за 2016 год рубль укрепился к доллару на 14,5%, а к евро даже немного больше – 14,6%. На курсе российской валюты положительно сказался рост цены на нефть, снижение инфляции в России, уменьшение процентной ставки и изменения в динамике ВВП. Дополнительным стимулом к росту курса рубля должно стать и то, что с 1 января 2017 года вступило в силу решение ОПЕК о сокращении добычи нефти. Это способно подтолкнуть котировки черного золота к дальнейшему росту, что потянет за собой вверх российскую валюту.

Эксперты полагают, что в 2017 году ЦБ будет понижать ключевую ставку в России, что приведет к удешевлению кредитов для компаний и населения. Это окажет поддержку реальному сектору экономики. По прогнозам аналитиков, ставка может составить 8,5-9%.

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Kovalev

Российский бюджет на 2017 год рассчитан исходя из цены на нефть 40 долларов за баррель и курса доллара 67,5 рубля. Инфляция, согласно официальным расчетам, составит 4%. Одновременно темпы роста ВВП наконец-то выйдут из отрицательной зоны и составят 0,6%. Расходные статьи бюджета в новом году будут нацелены на экономию, прежде всего, за счет раздела "национальная обороны". По словам Владимира Путина, если в 2011 году на военные нужды тратилось 2,7% ВВП, то в 2016-м уже 4,7%. Бюджет предусматривает снижение этой статьи до 3,3%, а затем и до 2,8%.

По итогам рассмотрения главного финансового документа в Госдуме, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал бюджет "оптимальным, но жестким". Он подчеркнул, что документ решает главные задачи, стоящие перед российским обществом и всей страной: "Давайте скажем слова благодарности всем депутатам Госдумы, министру финансов, его заместителям, огромному коллективу министерства, который вместе с депутатами днем и ночью работал над бюджетом".

Прошлый год для российского фондового рынка прошел со знаком плюс. Индекс ММВБ вырос почти на четверть и последовательно обновил несколько рекордов, а индекс РТС прибавил более 40%. Под новый год была закрыта сделка по продаже 19,5% "Роснефти" швейцарской Glencore и катарскому суверенному фонду. Этот факт говорит о том, что зарубежные инвесторы проявляют интерес к российскому рынку, несмотря на санкции, что, вероятнее всего будет и в 2017 году.

Автор: Дмитрий Куклин2 января 2017, 11:29

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