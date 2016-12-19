Минфин пообещал два новых налога

Министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости изменить структуру косвенного налогообложения. В него предлагается включить сборы на потребление – например, на роскошь и вредные продукты.

По словам чиновника, появление таких сборов может компенсировать снижение чересчур высоких налогов на труд. "Здесь возможно "роскошное потребление", которое осуществляется далеко не всеми гражданами и не всеми потребителями, с одной стороны, и, как предлагали, увеличить нагрузку на потребление вредных продуктов, которые до сих пор продаются и имеют единый уровень налогообложения", – цитирует Силуанова ТАСС.

Похожую инициативу вносили в Госдуму еще в 2015 году. Тогда депутаты предлагали ввести налог на сахаросодержащие напитки и "вредные" чипсы. Однако эксперты признали идею политиков очередным пиар-ходом. Законопроект так и не был принят.

Позднее к этой идее вернулся министр финансов Антон Силуанов. Он рассчитал возможную выгоду от введения такого налога. По его словам, пять рублей акциза на каждый литр "вредной" газировки принесли бы бюджету государства от 25 до 28 миллиардов рублей.

Между тем Антон Силуанов высказался против введения прогрессивной шкалы налогообложения, иначе говоря – сбора для богатых. По его словам, это лишь усложнит администрирование налогов и ухудшит их собираемость.

"Нам говорят: давайте сделаем прогрессивный налог, больше денег соберем, сделаем дополнительные льготы по НДФЛ для категорий, которые имеют невысокие доходы. В принципе, экономически это нулевая примерно операция", – пояснил глава ведомства.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил, что уровень инфляции в России в нынешнем году будет ниже 5,8%. Он отметил, что оставшиеся к концу года в Резервном фонде 1,1 триллиона рублей пойдут на финансирование дефицита бюджета.