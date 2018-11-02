Новый год 2017

Топ-5 смартфонов класса люкс

2016 год, как водится, на мировом рынке смартфонов прошел в жесткой конкурентной борьбе – практически не на жизнь, а на смерть, учитывая разные громкие скандалы вроде взрывающихся смартфонов. Но в течение года производители гаджетов не только сражались друг с другом за массовый рынок, но и не боялись экспериментировать ради чистого искусства или собственных интересов. Несколько крупных гигантов рынка отметились в этом году интересными и лимитированными смартфонами, выпущенными в партнерстве с другими компаниями и дизайнерами.