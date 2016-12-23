Насколько вырастут зарплаты россиян в 2017 году

Российские рекрутинговые компании оценили состояние и перспективы рынка труда. По прогнозам экспертов, сферу ждет рост как зарплат (на 8%), так и числа рабочих мест (на 5%).

С учетом итогов 2016 года на фоне цели Центрального банка России по инфляции в 4% такой прирост может оказаться существенным. При этом в текущем году уровень реальных зарплат не изменился, а компенсационные пакеты сотрудникам сократились.

Так, только 32% работодателей увеличивали зарплаты в 2016 году, а 11% руководителей сократили выплаты работникам. Более половины предприятий – 57% – оставили заработную плату своих сотрудников без изменений. Об этом сообщает портал HeadHunter. При этом, по данным портала Superjob, компании стали реже включать в компенсационные пакеты работников оплату обучения, служебного автомобиля, спортклубов и проезда в общественном транспорте.

За 11 месяцев текущего года прирост зарплат в реальном выражении составил 0,5%, сообщает Росстат. Наибольший уровень зарплат (до вычета НДФЛ, с учетом премий и бонусов за 2016 год) – в Москве и Московской области (69 тысяч рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50 тысяч рублей) и Дальневосточном округе (38,5 тысяч рублей). Самые низкие доходы работников зафиксированы в Северо-Кавказском, Северо-Западном (без Санкт-Петербурга) и Центральном (без Москвы) федеральных округах – от 27,7 тысяч до 30 тысяч рублей.

В 2017 году, по прогнозам HeadHunter, компании поднимут зарплату работникам на 8%. Однако, с учетом планов Центробанка по инфляции, в реальном выражении этот показатель сократится до 4%, отмечает "Коммерсант".

Ближайший пересмотр зарплат работников около трети предприятий планирует на январь 2017 года. Еще треть собирается это сделать в течение первого квартала.

Ранее сообщалось, что автоматизация приводит к сокращению рабочих мест по некоторым специальностям на российском рынке труда. По мнению экспертов, в 2017 году вырастет спрос на IT-специалистов. Как писали Dni.Ru, в 2017-м наиболее востребованными на рынке труда останутся веб– и мобильные разработчики, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Заработная плата у представителей этих профессий растет, и, по мнению исследователей, далее эта тенденция будет усиливаться.