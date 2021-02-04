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Шоу-бизнес

"Покровские ворота": непростая судьба культовой советской комедии

Кадр из фильма "Покровский ворота"
Фильм "Покровские ворота", снятый Михаилом Козаковым, стал классикой советского кино. Однако картина могла и не появиться – руководство "Мосфильма" было настроено против "легкомысленной" комедии.
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Основой для сценария послужила одноименная пьеса Михаила Зорина. По словам драматурга, во время работы над произведением он ничего не придумывал – все абсолютно биографично. Как отметил автор, он просто захотел вспомнить дни своей юности, которая прошла в Москве в конце 40-х в коммунальной квартире на Петровском бульваре. Автор лишь перенес действие на десять лет вперед и слегка изменил адрес.

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В 1974 году пьесу Зорина успешно поставили в Театре на Малой Бронной, а затем драматург предложил Михаилу Козакову произведение экранизировать. Правда, в киноверсии вряд ли бы удалось сохранить все диалоги, поэтому было принято решение делать двухсерийную версию для телевидения.

Изначально Михаил Козаков хотел, чтобы трио Хоботов – Маргарита Павловна – Савва Игнатьевич исполнили Андрей Миронов, Наталья Гундарева и Никита Михалков. Но Михалков отказался от роли, а Миронову отказал сам режиссер, отметив, что тот "слишком знаменит для коммуналки". В результате роли достались Анатолию Равиковичу, Инне Ульяновой и Виктору Борцову.

Кадр из фильма "Покровский ворота"

А вот с поиском исполнителя Костика были проблемы. Режиссер долго не могли выбрать подходящего парня, так как драматург мечтал удовлетворить свои "ностальгические претензии". В роль доверили студенту Щукинского училища Олегу Меньшикову.

В одном из своих интервью артист рассказал, что ради участия в "Покровских воротах" отказался сниматься у Юлия Райзмана. По словам актера, это был очень дерзкий поступок для 19-летнего пацана. "Я сказал, что не буду у него сниматься, что буду сниматься у Козакова. Не потому, что мне Райзман не понравился, просто эта история оказалась мне намного интересней, чем ту, которую предложил Юлий Яковлевич", – заявил артист.

За свою дерзость юный Меньшиков чуть не поплатился карьерой – ему хотели запретить сниматься на "Мосфильме". "Раньше было такое наказание: на год или на два запретить сниматься на киностудии, но, слава богу, обошлось", – отметил актер.

Кадр из фильма "Покровский ворота"

Для Олега Меньшикова роль Костика стала дебютом. Многие зрители считают, что все остальные роли артиста очень похожи на первую, однако Михаил Козаков думает иначе. "Да это не они похожи на Костика, это просто Костик похож на Меньшикова", – говорит режиссер.

Судьба у готового фильма тоже была непростой. Сначала "Покровские ворота" не показывали из-за того, что актриса Елена Коренева, исполнившая роль Людочки, эмигрировала в США. Затем Михаила Козакова попросили вырезать немецкие слова и фрагмент концерта Велюрова – в узоре решетки парка увидели очертания звезды Давида, а во время антиалкогольной кампании пришлось опять вычищать эпизоды с Велюровым из-за его любви "хлопать по рюмашке".

Кадр из фильма "Покровский ворота"

Интересные факты

  • Коммуналку у Покровских ворот построили в павильоне "Мосфильма", а подходящий дом и двор для натурных съемок нашли в Нащокинском переулке. Для создания антуража 50-х перед особняком поставили статую пионера, которую... украли из другого двора.
  • В одном из эпизодов Костик, аспирант-историк, шутит: "На дне озера Титикака обнаружен весьма древ­ний город, так что, до свиданья, дорогая, я надол­го уезжаю". Что удивительно, но в 2000 году археологи действительно обнаружили на дне озера следы затонувшего города.
  • Руководство "Мосфильма" согласилось на съемки "легкомысленной" комедии "Покровские ворота" только при условии, если Михаил Козаков перед этим сыграет Феликса Дзержинского в картине "Государственная граница".


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Автор: 4 февраля 2021, 17:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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