Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"

Лента Александра Птушко вышла на экраны в июне 1961 года и мгновенно влюбила в себя миллионы зрителей. Между тем киночиновники пророчили фильму провал.

Повесть Александра Грина "Алые паруса" увидела свет 1923 году. Спустя время работы писателя попали в список нежелательной литературы. Советская власть не разрешала печатать и переиздавать произведения Грина. Этот запрет существовал до 1956 года.

Спустя несколько лет после снятия ограничений режиссер Александр Птушко загорелся идеей экранизировать "Алые паруса". В творческой копилке кинематографиста к тому моменту было достаточно ярких картин: "Золотой ключик", "Садко", "Илья Муромец" и другие. Птушко отлично зарекомендовал себя. Однако на "Мосфильме" к экранизации все равно относились с опаской. Замысел режиссера не вызывал доверия, да и наивная история любви совсем не отвечала задачам, которые перед советским кинематографом ставила власть.

После внесения правок в сценарий фильм "Алые паруса" хоть и со скрипом, но все же запустили в производство. Картине выделили скудный бюджет и выдали самую низкую категорию проката.

С претендентами на второстепенные роли Александр Птушко определился очень быстро, однако поиск идеальных Грея и Ассоль затянулся. Экранный образ последней хотели доверить звезде фильма "Карнавальная ночь" Людмиле Гурченко, однако режиссер собирался снимать малоизвестную артистку из Молдавии по фамилии Маркач. Против Птушко выступил один из художников-постановщиков. Он привел на пробы Анастасию Вертинскую – дочь подруги, актрисы Лидии Вертинской.

Внешний вид юной Анастасии, которая пришла на просмотр с короткой стрижкой и в спортивном костюме, не впечатлил Александра Птушко. Кинематографист счел имеющую блат девушку неподходящей и очень разозлился, мол, его отвлекли от дел. Вертинскую отправили на грим. На нее надели парик и легкое платье. Преображение девушки поразило Птушко, он рекомендовал ее художественному совету. Роль в картине "Алые паруса" стала дебютной для Анастасии Вертинской.

На роль Грея искали актера с аристократичной внешностью. Василий Лановой идеально подходил по всем параметрам. На кастинг артист шел с полной уверенностью, что выберут именно его. Интуиция не подвела Ланового – его сразу утвердили.

После премьеры фильм "Алые паруса" получил много негативных отзывов от критиков. Сюжет ленты Александра Птушко называли прямолинейным, актерскую игру тяжеловесной, а изображение слишком ярким. Вдова писателя Александра Грина также осталась недовольна работой кинематографистов. Нина Грин заявила, что фильм слишком оторван от литературной основы. В то же время обычные зрители от ленты остались в восторге. Экранную пару Ланового и Вертинской назвали одной из самых красивых на отечественном экране.

Интересные факты о фильме "Алые паруса":