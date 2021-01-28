Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм "Алые паруса"

Повесть Александра Грина "Алые паруса" увидела свет 1923 году. Спустя время работы писателя попали в список нежелательной литературы. Советская власть не разрешала печатать и переиздавать произведения Грина. Этот запрет существовал до 1956 года.
Спустя несколько лет после снятия ограничений режиссер Александр Птушко загорелся идеей экранизировать "Алые паруса". В творческой копилке кинематографиста к тому моменту было достаточно ярких картин: "Золотой ключик", "Садко", "Илья Муромец" и другие. Птушко отлично зарекомендовал себя. Однако на "Мосфильме" к экранизации все равно относились с опаской. Замысел режиссера не вызывал доверия, да и наивная история любви совсем не отвечала задачам, которые перед советским кинематографом ставила власть.
После внесения правок в сценарий фильм "Алые паруса" хоть и со скрипом, но все же запустили в производство. Картине выделили скудный бюджет и выдали самую низкую категорию проката.
С претендентами на второстепенные роли Александр Птушко определился очень быстро, однако поиск идеальных Грея и Ассоль затянулся. Экранный образ последней хотели доверить звезде фильма "Карнавальная ночь" Людмиле Гурченко, однако режиссер собирался снимать малоизвестную артистку из Молдавии по фамилии Маркач. Против Птушко выступил один из художников-постановщиков. Он привел на пробы Анастасию Вертинскую – дочь подруги, актрисы Лидии Вертинской.
Внешний вид юной Анастасии, которая пришла на просмотр с короткой стрижкой и в спортивном костюме, не впечатлил Александра Птушко. Кинематографист счел имеющую блат девушку неподходящей и очень разозлился, мол, его отвлекли от дел. Вертинскую отправили на грим. На нее надели парик и легкое платье. Преображение девушки поразило Птушко, он рекомендовал ее художественному совету. Роль в картине "Алые паруса" стала дебютной для Анастасии Вертинской.
На роль Грея искали актера с аристократичной внешностью. Василий Лановой идеально подходил по всем параметрам. На кастинг артист шел с полной уверенностью, что выберут именно его. Интуиция не подвела Ланового – его сразу утвердили.
После премьеры фильм "Алые паруса" получил много негативных отзывов от критиков. Сюжет ленты Александра Птушко называли прямолинейным, актерскую игру тяжеловесной, а изображение слишком ярким. Вдова писателя Александра Грина также осталась недовольна работой кинематографистов. Нина Грин заявила, что фильм слишком оторван от литературной основы. В то же время обычные зрители от ленты остались в восторге. Экранную пару Ланового и Вертинской назвали одной из самых красивых на отечественном экране.
Интересные факты о фильме "Алые паруса":
- Локациями для съемок картины послужили: Баку, Ялта, Пицунда, Коктебель.
- Киношники арендовали два судна, паруса для которых сшили из ткани для пионерских галстуков. Снимать приходилось быстро, так как материал быстро портился от воды и сильного ветра.
- В кадре паруса казались не алыми, как того требовал сценарий, а коричневыми. Операторам пришлось долго экспериментировать с фильтрами, чтобы добиться нужного эффекта.
- После съемок у Александра Птушко Анастасию Вертинскую тут же пригласили в картину "Человек-амфибия".
Популярные темы форума
Дворец Путина
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Массовые аресты
Нату в игнор
Байден