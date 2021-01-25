Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"

Фильм режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского "Человек-амфибия" вышел на экраны более полувека назад. Фантастическая мелодрама быстро завоевала любовь зрителей, прославив начинающих артистов Владимира Коренева и Анастасию Вертинскую.

Легенда советского кинематографа картина "Человек-амфибия" увидела свет в 1962 году. Основой сценария фильма стал одноименный роман Александра Беляева, который вышел еще в 1927-м. Режиссерами фантастической ленты выступили Владимир Чеботарев и Геннадий Казанский, оператором Эдуард Розовский.

Чеботарев четко знал, чего хочет от фильма. Для "Человека-амфибии" он искал привлекательных парня и девушку, у которых "море и небо" в глазах. Внимание кинематографиста привлек студент ГИТИСа Владимир Коренев. По мнению режиссера, у молодого артиста было "нездешнее" лицо и выразительный взгляд.

Главную женскую роль отдали 17-летней Анастасии Вертинской, которая на тот момент еще училась в школе. Выпускные экзамены будущей звезде кино приходилось сдавать в перерывах между съемками.

Работа над фильмом "Человек-амфибия" стала настоящим испытанием для его создателей и артистов. В распоряжении творческого коллектива была только устаревшая техника, не предназначенная для съемок в воде и на глубине. В одном из интервью оператор Эдуард Розовский говорил, что он и его коллеги каждый день в буквальном смысле находились на волосок от гибели. То, что на съемках не было жертв, – это, по его словам, счастливая случайность. Розовский с содроганием вспоминал, как в воду приходилось опускать мощную технику с изолированными проводами.

Однажды у Владимира Коренева, находящегося под водой, сломался акваланг. Артист делал глоток воздуха в перерывах между дублями – раз в минуту. Исполнителя главной роли спас дублер, чемпион СССР по подводному спорту Рэм Стукалов. Спортсмен отдал Кореневу свою технику и рванул на поверхность, тем самым заработав кессонную болезнь.

Интересные факты о фильме "Человек-амфибия":