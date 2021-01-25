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Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного

Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Фильм режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского "Человек-амфибия" вышел на экраны более полувека назад. Фантастическая мелодрама быстро завоевала любовь зрителей, прославив начинающих артистов Владимира Коренева и Анастасию Вертинскую.
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Легенда советского кинематографа картина "Человек-амфибия" увидела свет в 1962 году. Основой сценария фильма стал одноименный роман Александра Беляева, который вышел еще в 1927-м. Режиссерами фантастической ленты выступили Владимир Чеботарев и Геннадий Казанский, оператором Эдуард Розовский.

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Чеботарев четко знал, чего хочет от фильма. Для "Человека-амфибии" он искал привлекательных парня и девушку, у которых "море и небо" в глазах. Внимание кинематографиста привлек студент ГИТИСа Владимир Коренев. По мнению режиссера, у молодого артиста было "нездешнее" лицо и выразительный взгляд.

Главную женскую роль отдали 17-летней Анастасии Вертинской, которая на тот момент еще училась в школе. Выпускные экзамены будущей звезде кино приходилось сдавать в перерывах между съемками.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Работа над фильмом "Человек-амфибия" стала настоящим испытанием для его создателей и артистов. В распоряжении творческого коллектива была только устаревшая техника, не предназначенная для съемок в воде и на глубине. В одном из интервью оператор Эдуард Розовский говорил, что он и его коллеги каждый день в буквальном смысле находились на волосок от гибели. То, что на съемках не было жертв, – это, по его словам, счастливая случайность. Розовский с содроганием вспоминал, как в воду приходилось опускать мощную технику с изолированными проводами.

Однажды у Владимира Коренева, находящегося под водой, сломался акваланг. Артист делал глоток воздуха в перерывах между дублями – раз в минуту. Исполнителя главной роли спас дублер, чемпион СССР по подводному спорту Рэм Стукалов. Спортсмен отдал Кореневу свою технику и рванул на поверхность, тем самым заработав кессонную болезнь.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Интересные факты о фильме "Человек-амфибия":

  • Костюмов для Ихтиандра было четыре. Их сшили из ткани для женских колготок. Комбинезоны вручную обшивали выкрашенными чешуйками из кинопленки. Всего на костюмы ушло десять тысяч чешуек.
  • Фильм снимали в бухте Ласпи, что на Крымском полуострове. Вода в этом месте была достаточно прозрачна для съемок. Киношникам пришлось купить рыболовецкую шхуну. Для дельфинов построили вольер. Работа также велась в Крыму, в поселке Кастрополь и под склоном скалы Ифигения. Часть сцен снимали в Баку.
  • Однажды матрос упустил цепь, к которой был привязан Владимир Коренев. Многометровая железная цепь чуть не утащила исполнителя главной роли на дно. Актера спас вовремя отреагировавший оператор.
  • Лента получила "Серебряный парус" на фестивале фантастических фильмов в Триесте в 1962 году.
  • В 1963 году "Человек-амфибия" завоевал "Серебряный космический корабль" на фестивале научно-фантастических фильмов в Триесте.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

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Автор: 25 января 2021, 13:57

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