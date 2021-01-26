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Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Легендарная советская мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышла на экраны в феврале 1980 года. Всего через год после премьеры история о трех девушках из провинции, покоряющих столицу, получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
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Между тем сценарий, который стал фундаментом для детища Меньшова, многим на "Мосфильме" казался неинтересным. Литературной основой ленты "Москва слезам не верит" является работа Валентина Черных "Дважды солгавшая". Драматург написал текст всего за 19 дней для участия в конкурсе, в котором, к слову, занял третье место.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Сам Владимир Меньшов говорил в интервью, что не сразу отреагировал на сценарий. Единственное, что привлекло режиссера в "Дважды солгавшей" – 20-летий прыжок во времени, когда героиня засыпает молодой девушкой с туманными перспективами, а просыпается успешной женщиной с уже взрослым ребенком. Меньшов просил Черных внести правки в сюжет, однако услышал отказ. Кинематографисту пришлось самому дорабатывать материал.

Найти актеров для фильма "Москва слезам не верит" оказалось сложной задачей. Многие знаменитости, прочитав сценарий, отказывались сниматься, отмечая излишнюю мелодраматичность картины.

"Мосфильм" рекомендовал на главную женскую роль Валентину Теличкину, Ирину Купченко, Жанну Болотову, Анастасию Вертинскую, но все они отказались. Рассматривалась Маргарита Терехова, однако та отдала предпочтение "Трем мушкетерам". В итоге образ Екатерины Тихомировой воплотила в жизнь жена Владимира Меньшова, актриса Вера Алентова.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

На роль Антонины Буяновой идеально подошла актриса Раиса Рязанова. Между тем добродушную Тосю могли сыграть: Галина Польских, Людмила Зайцева, Наталья Андрейченко и Нина Русланова.

Работа в фильме "Москва слезам не верит" стала для Ирины Муравьевой одной из самых заметных. Актриса сыграла Людмилу Свиридову. Муравьева говорила, что, увидев картину на монтажном столе, разрыдалась, так противен ей был образ Людмилы.

Владимиру Меньшову пришлось очень потрудиться, чтобы найти исполнителя роли Гоши. Пробовались Леонид Дьячков, Виталий Соломин, Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов. Режиссеру никто не нравился. Кинематографист грешным делом думал, что ему самому придется играть слесаря-интеллигента. Увидев ленту "Дорогой мой человек" он вздохнул с облегчением – Алексей Баталов оказался идеальным кандидатом. Меньшову пришлось уговаривать Баталова, ведь актеру, как и многим другим, совсем не нравился сценарий.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Интересные факты о фильме "Москва слезам не верит"

  • Основные действия ленты разворачиваются в Москве. В кадре можно увидеть знаковые локации: станции метро "Новослободская" и "Охотный ряд", сталинские высотки на Котельнической набережной и площади Восстания. Меньшов снимал в Ленинской библиотеке, на улице Горького, на Гоголевском бульваре, у Театра киноактера.
  • Владимир Меньшов сыграл в небольшом эпизоде. Он исполнил роль друга Гоши, который присутствовал на пикнике.
  • Генсек Леонид Брежнев смотрел фильм "Москва слезам не верит" еще до премьеры. Политик был в восторге от картины. Это решило судьбу ленты.
  • За первый год картину Меньшова посмотрело 85 миллионов человек. Для проката ленту купили сто стран мира.
  • Статуэтку "Оскар" режиссер фильма "Москва слезам не верит" взял в руки только в 1989 –м – спустя много лет после награждения. На церемонии "Ника" режиссеру дали подержать заморский приз. Предполагалось, что кинематографист вернет статуэтку после мероприятия, однако режиссер этого не сделал.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

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Автор: 26 января 2021, 14:15

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