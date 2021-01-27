Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"

Актер Олег Басилашвили познакомился с партнершей по фильму "Вокзал для двоих" Людмилой Гурченко за несколько часов до съемок. В этот же день артист засомневался в своем решении работать в картине.

Лента режиссера Эльдара Рязанова "Вокзал на двоих" вышла на экраны в феврале 1983 года. Этим фильмом кинематографист замкнул трилогию о любви, в которую также вошли "Ирония судьбы" и "Служебный роман".

Сценарий "Вокзала на двоих" основан на реальных событиях. Базой для истории стали два несвязанных друг с другом эпизода из жизни. Первый – трагичный момент на дороге, произошедший с советским композитором Микаэлом Таривердиевым. Однажды автор множества бессмертных мелодий ехал со своей возлюбленной, актрисой, на авто. Композитор пустил избранницу за руль. В результате произошло ДТП, в котором погиб человек. Таривердиев взял вину на себя. Знаменитость, в отличие от героя фильма, пианиста Платона Рябинина, амнистировали после двух лет судебных разбирательств.

Второй случай, вдохновивший сценаристов картины, имел место в 1953 году. Поэт Ярослав Смеляков отбывал срок в колонии. Литературный деятель решил встретиться с Валерием Фридом и Юлием Дунским – сценаристы находились недалеко. Троица устроила застолье и наутро проспала подъем. Товарищам пришлось тащить Смелякова к поселению. Поэт так ослаб, что не мог сам идти. Фрид и Дунской очень не хотели, чтобы деятель литературы был наказан.

На роль оборотистой хамоватой провинциалки непростой судьбы – Веры Нефедовой – Эльдар Рязанов пригласил Людмилу Гурченко. Актриса и режиссер уже работали вместе над картиной "Карнавальная ночь". На съемках новогоднего хита Гурченко и Рязанов почему-то не поладили. Спустя годы судьба вновь свела Людмилу Марковну и Эльдара Александровича – на вечеринке актриса подружилась с женой кинематографиста. Это, как говорят, обеспечило Гурченко место в "Вокзале на двоих".

По задумке авторов, персонаж Платон Рябинин должен был быть полной противоположностью Веры Нефедовой. Рязанов искал артиста, который достоверно воплотил бы в кадре образ столичного интеллигента, избалованного хорошей едой и модными интерьерами. Выбор кинематографист остановил на Олеге Басилашвили, который играл в его "Служебном романе" карьериста Юрия Самохвалова.

"Вокзал на двоих" начали снимать с конца. На первый съемочный день была запланирована сцена с поцелуем центральных персонажей. Исполнителю главной роли эпизод не понравился. Он потребовал вообще убрать ее из сценария. Возмущенный Олег Валерианович был готов вообще отказаться от работы. Успокоить стеснительного Олега Басилашвили удалось Людмиле Гурченко. По одной из версий, актриса переписала диалог, который вызывал сильное раздражение у коллеги по кадру.

В одном из интервью Людмила Гурченко поведала, что весь первый день на съемочной площадке фильма "Вокзал на двоих" она и ее партнер провели на морозе где-то в Люберцах. В какой-то момент и Людмила Марковна, и Олег Валерианович захотели в туалет. Вокруг было чистое поле и горы снега, сходить по нужде было попросту негде. "Он с одной стороны пописал, я с другой", – рассказывала о том, как тогда вышли из ситуации Гурченко. По словам актрисы, этот нелепый момент разрядил обстановку и ознаменовал начало крепкой дружбы.

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