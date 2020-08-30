Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева

В 2019-ом Наталья Селезнева и Владимир Андреев отметили золотую свадьбу. Тогда актриса не могла и предположить, что уже через год останется одна.

Накануне ушел жизни народный артист СССР Владимир Андреев. За два дня до кончины ему исполнилось 90 лет. В таком возрасте проблемы со здоровьем не удивительны (причина смерти – микроинсульт). Родные знали о плохом самочувствии актера, но трагическое событие все равно застало их врасплох.

Звезда фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Наталья Селезнева была с мужем до последних дней. В беседе с журналистами она призналась: "Не могу в это поверить". Сейчас артистка занимается организацией церемонии прощания и похорон.

Уже известно, что тело Владимира Алексеевича сначала доставят в театр им. Ермолаевой. Прощание запланировано на 2 сентября. После чего на Троекуровском кладбище произойдет процедура захоронения.

Напомним, Наталья Селезнева и Владимир Андреев поженились в 1969 году, за месяц до рождения их сына Егора. 25-лет назад на свет появился первый внук артистов Алексей. Также у наследника Селезневой и Андреева есть 10-летняя дочь Елизавета и девятилетний сын Николай. Будет ли семейство на похоронах Владимира Алексеевича в полном составе, пока неизвестно.