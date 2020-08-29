Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил на своей страничке в "Фейсбуке" о трагическом известии. Ушел из жизни народный артист СССР Владимир Андреев.
В СМИ появились некоторые подробности случившегося. Выяснилось, что последние минуты жизни Андреев провел на даче. Осведомленные источники утверждают, что общее состояние артиста на днях значительно ухудшилось.
В Театре имени Ермоловой сообщили, что известие о кончине Андреева соответствует действительности. Коллеги по цеху принесли свои соболезнования близким актера с связи с утратой.
Утверждается, что с Владимиром Алексеевичем простятся на его родной сцене второго сентября. При этом о месте место похорон на данный момент не говорится. Данным вопросом будет заниматься семья умершего.
Стоит отметить, что Андреев окончил ГИТИС в 1952-м году. Через 18 лет артист занял должность главного режиссера театра имени Ермоловой.
При жизни актер был удостоен множеством почетных наград. На счету Андреева десятки успешных постановок в театре.
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