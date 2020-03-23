"Это было ужасно": Селезнева облила помоями партнера по фильму "Операция "Ы"

Наталья Селезнева приняла участие в программе "Судьба человека". Борис Корчевников расспросил артистку о съемках в культовой ленте Леонида Гайдая.

Ведущий уточнил, что во время работы над картиной актриса подружилась со многими на площадке. Теплые отношения у нее сложились с Георгием Вициным, Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым. А вот общение с исполнителем главной роли – Александром Демьяненко – не получилось.

Наталья Селезнева пожаловалась, что у звезды комедий был невероятно скверный характер. "Очень тяжелый человек был, невероятно. У него ни с кем не было теплых отношений. Он весь в себе", – рассказала артистка.

По словам исполнительницы роли Лидочки в картине "Операция "Ы", Александра испортили несколько вещей. "Сломало его то, что сначала к нему пришла вот эта любовь зрителей. Второе – он ждал предложений драматических ролей, которые ему не предлагали. В-третьих, у него не сложилась личная жизнь. В-четвертых, он стал здорово выпивать. И все это было ужасно", – вспомнила Селезнева в эфире программы "Судьба человека".

Также артистка призналась, что ради роли в культовом фильме ей пришлось раздеться перед режиссером. Леонид Гайдай обманом вынудил ее снять сарафан, чтобы посмотреть на фигуру.